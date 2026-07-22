Superfly wächst weiter – ohne Mainstream zu werden

Österreich (OTS) -

Der aktuelle Radiotest bestätigt den Wachstumskurs von Radio Superfly. Österreichweit erreicht der Sender mittlerweile 93.000 Hörer:innen täglich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Tagesreichweite damit um rund 22 Prozent gestiegen.

In Wien gibt es sogar ein signifikantes Plus in allen Zielgruppen. Dort erreicht Superfly heute fast 50 Prozent mehr Menschen täglich als vor einem Jahr. Auch in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49 Jährigen setzt sich die positive Entwicklung deutlich fort.

Damit bestätigt sich ein Trend, der bereits über mehrere Radiotests hinweg sichtbar ist. Superfly gewinnt kontinuierlich an Reichweite und bleibt gleichzeitig seiner klaren musikalischen und inhaltlichen Ausrichtung treu.

„Dass Superfly in einem immer stärker fragmentierten Audiomarkt kontinuierlich wächst, zeigt, dass ein klar positioniertes Programm auch heute neue Hörer:innen dazugewinnen kann. Für den Werbemarkt ist dabei entscheidend, dass mit unserer Reichweite nicht nur die Zahl der Kontakte wächst, sondern wir gleichzeitig eine kaufkräftige und für viele Marken besonders attraktive Zielgruppe erreichen. Genau diese Kombination macht Superfly als Werbeumfeld immer relevanter“, sagt Thomas Mair, Geschäftsführer von Radio Superfly.

Superfly setzt dabei weiterhin bewusst auf ein Programm abseits austauschbarer Mainstream Formate. Die Musikauswahl wird von Expert:innen kuratiert, ergänzt durch Inhalte aus Musik, Kultur und urbanem Lifestyle. Einen besonderen Stellenwert hat dabei auch die heimische Musikszene.

„Ohne unsere treue Community könnten wir vieles von dem, wofür Superfly steht, nicht machen. Dazu gehört auch, österreichischen Künstler:innen eine Bühne zu geben, die im Radio sonst oft nicht vorkommen würden. Deshalb ist es so wichtig, dass Menschen bei unabhängigen Reichweitenerhebungen mitmachen und ehrlich zeigen, was sie tatsächlich hören“, sagt Gerald Travnicek, Programmchef von Radio Superfly.

Radio Superfly ist über UKW im Osten Österreichs, österreichweit über DAB+ sowie über die Radio Superfly App und alle relevanten digitalen Audio Plattformen empfangbar. Insbesondere die eigene App macht das komplette Audioangebot von Superfly ohne Aufwand überall verfügbar – unterwegs, zuhause, im Büro oder weltweit.