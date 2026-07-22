  • 22.07.2026, 16:09:02
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Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026

Pressekonferenz am 28. Juli 2026, 11:00 Uhr

Schladming (OTS) - 

BIG NEWS beim Ski-Opening Schladming-Dachstein. Nach der legendären Winter-Party mit den Backstreet Boys im Jahr 2025 folgt heuer schon der nächste Coup für‘s Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026.

Der internationale Konzert-Veranstalter Klaus Leutgeb und die Urlaubsregion Schladming-Dachstein mit der 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm) werden am 11. Dezember 2026 erneut für Furore sorgen und das wohl legendärste Ski-Opening der österreichischen Berge einmal mehr mit einem Act der Sonderklasse toppen.

Act Reveal & Pressekonferenz am 28. Juli 2026

Erfahren Sie am 28. Juli 2026 um 11:00 Uhr bei der Digitalen Pressekonferenz alles zum Konzert am 11.Dezember 2026 und erfahren Sie als allererstes, wer die Wintersaison beim Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026 eröffnen wird.

Digitale Pressekonferenz

Di, 28. Juli 2026, 11:00 Uhr

Ski-Opening Schladming-Dachstein

Fr, 11. Dezember 2026

Merken Sie sich den Termin schon jetzt vor und melden Sie sich mit einem kurzen Mail an [email protected] an. Genauere Informationen zum Ablauf gibt es nach Voranmeldung natürlich zeitgerecht per Mail.

Ski-Opening Schladming-Dachstein – digitale Pressekonferenz

BIG NEWS beim Ski-Opening Schladming-Dachstein. Nach der legendären Winter-Party mit den Backstreet Boys im Jahr 2025 folgt heuer schon der nächste Coup für‘s Ski-Opening Schladming-Dachstein 2026.

Datum: 28.07.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Online

URL: https://player.castr.com/live_4a9942a0b94711f0b1c5872880ced698

Link zum Live-Stream

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Telefon: 00436646441397

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[Dienstag, 28.07.2026, 11:00]

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