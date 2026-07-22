Samsung präsentiert das neue Foldable und Galaxy Watch Line-Up

Wien (OTS) -

Samsung Electronics Co., Ltd. enthüllt die neuen Galaxy Z Modelle sowie die neue Galaxy Watch Ultra2 und Galaxy Watch9¹. Zu den Galaxy Z Modellen gehört neben Galaxy Z Fold8 und Galaxy Z Flip8 das neue Galaxy Z Fold8 - mit neuem Format und Design.

Über die neuen Galaxy Z Modelle hinweg bildet die ausgefeilte Flex-Titanium-Technologie die Grundlage für ein noch besseres Foldable-Erlebnis und ermöglicht schlankere Designs, erhöhte Haltbarkeit und ein harmonischeres Seherlebnis.

Das neue Design des Galaxy Z Fold8 ermöglicht es, den Bildschirm an den Inhalt anzupassen. Im zusammengeklappten Zustand lässt sich der Cover Bildschirm gerade bei alltäglichen Dingen wie Nachrichten oder Social Media angenehm nutzen. Aufgeklappt schafft das Hauptdisplay eine größere Fläche, während der gedrehte Bildschirm zusätzlich eine optimale Darstellung für Longform-Content ermöglicht.

Darüber hinaus überträgt das Galaxy Z Fold8 Ultra den bekannten Ultra-Standard von Galaxy auf die Foldables. Der größere Arbeitsbereich sorgt für optimale Produktivität und Möglichkeiten zur Erstellung von Inhalten. Das Galaxy Z Flip8 – das bisher schlankste Galaxy Flip Modell – wurde für die schnelle Interaktion unterwegs entwickelt.

Die Galaxy Watch Ultra2 und Galaxy Watch9¹ läuten mit dem bisher größten Akku und dem hellsten Bildschirm eine neue Ära des Fitness- und Wellnessmanagements ein: Nutzer:innen erhalten allein durch das Tragen der Uhren Einblicke in ihre vitalen Daten. Die Modelle übersetzen AI-gestützte Daten in Empfehlungen für das eigene Wohlbefinden. Die Galaxy Watch Ultra2 wurde speziell für extreme Outdoor-Aktivitäten und Sportler:innen entwickelt, während die Galaxy Watch9 der ideale Begleiter für Wohlbefinden im Alltag ist.

¹ Die Verfügbarkeit und Funktionen können je nach Markt, Modell und dem gekoppelten Smartphone variieren. Alle Funktionen, Spezifikationen und andere Produktinformationen in diesem Dokument, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die Vorteile, das Design, den Preis, die Komponenten, die Leistung, die Verfügbarkeit und die Einsatzmöglichkeiten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.