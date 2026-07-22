ORF trauert um Michael Kuhn

Wien (OTS) -

Der ORF trauert um Sportjournalist Michael Kuhn, der heute im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Kuhn war ab 1965 fast 30 Jahre lang, neben seiner Tätigkeit als Printjournalist, auch ORF-Kommentator von Fußball- und Skiübertragungen.

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Die unverwechselbare Stimme von Michael Kuhn ist vielen Sportfans noch im Ohr, wenn es um legendäre ORF-Sportübertragungen geht, die er beinahe drei Jahrzehnte lang mitgeprägt hat. Unsere Gedanken sind bei seinen Hinterbliebenen.“