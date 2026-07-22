  • 22.07.2026, 14:03:02
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Hitzewellen: Regelmäßiger Kontakt zu alleinlebenden Menschen kann Leben retten

AK-Tatortreinigung appelliert an Angehörige, Nachbarn und Hausverwaltungen, bei extremer Hitze besonders aufmerksam zu sein

Anna und Andreas Karwas im Schutzanzug
Wien (OTS) - 


Hitzewellen: Regelmäßiger Kontakt kann Leben retten

Anhaltende Hitze ist besonders für ältere, chronisch kranke und alleinlebende Menschen gefährlich. Aufgeheizte Wohnungen und zu wenig Flüssigkeit erhöhen das Risiko gesundheitlicher Notfälle.

Andreas Karwas von AK-Tatortreinigung appelliert an Angehörige und Nachbarn, gefährdete Personen regelmäßig anzurufen oder zu besuchen. Bleibt eine sonst verlässliche Person unerreichbar, sollte rasch reagiert werden. Bei Beschwerden hilft die Gesundheitsberatung unter 1450. Bei Bewusstlosigkeit, Atemnot oder Verdacht auf Hitzschlag ist sofort die Rettung unter 144 zu verständigen.

Wohnräume sollten frühmorgens oder nachts gelüftet und tagsüber beschattet werden. Regelmäßiges Trinken und das Vermeiden körperlicher Belastung entlasten den Kreislauf.

Hohe Temperaturen beschleunigen nach einem unbemerkten Todesfall Zersetzung und Geruchsbildung. Betroffene Räume sollten nicht selbst gereinigt werden. AK-Tatortreinigung übernimmt Leichenfundortreinigung, Desinfektion und Geruchsbeseitigung diskret und fachgerecht.

AK-Tatortreinigung

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