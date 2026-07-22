Center Court bis Kids Corner: Generali mittendrin

Kitzbühel/Wien (OTS) -

Das Generali Open Kitzbühel zählt zu den traditionsreichsten Sportveranstaltungen Österreichs und ist seit Jahrzehnten ein fixer Bestandteil des internationalen Tenniskalenders. Die Generali begleitet das Turnier seit langem als Partnerin und unterstützt damit auch heuer eines der sportlichen Highlights des österreichischen Sommers.

2026 bringen die Tenniswochen in Kitzbühel dabei gleich mehrere Höhepunkte. Neben der 82. Auflage des Generali Open sorgte vor allem die Rückkehr des internationalen Damen-Tennis für Aufmerksamkeit. Mit dem Generali Open Ladies wurde erstmals seit 33 Jahren wieder ein WTA-Turnier in der Gamsstadt ausgetragen. Damit erleben Besucher_innen zwei Wochen lang Tennis auf internationalem Spitzenniveau in seiner ganzen Vielfalt.

„Das Generali Open verbindet sportliche Tradition mit einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Genau diese Kombination macht das Turnier für uns als langjährige Partnerin so besonders. Wir freuen uns, auch heuer einen Beitrag dazu zu leisten, dass Kitzbühel zum internationalen Treffpunkt des Tennissports wird“, sagt Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich.

Mehr als Tennis: Ein Erlebnis für die ganze Familie

Nicht nur auf dem Center Court, sondern auf dem gesamten Veranstaltungsgelände ist die Generali präsent. Besonderes Augenmerk liegt dabei heuer auf den jüngsten Gästen.

Im neuen Kids Corner erwartet die rund 3.500 Kinder, die das Turnier jährlich besuchen, ein abwechslungsreiches Programm aus Bewegung, Spiel und Kreativität. Beim Mini-Tennis, Tischtennis, Tischfußball oder den Fasttrack-Challenges können die jungen Besucher_innen selbst aktiv werden. Kreative Angebote wie Kinderschminken und das Gestalten von Lesezeichen sorgen für zusätzliche Unterhaltung. Als kleine Tennis-Archäolog_innen begeben sich die Kinder außerdem auf Schatzsuche und entdecken den Tennissport aus einer neuen Perspektive. Mit dem Flöwi-Pass können die jungen Gäste bei den verschiedenen Angeboten Stempel sammeln und attraktive Preise gewinnen. Auch das Generali Maskottchen Flöwi ist während der gesamten Turnierwoche auf dem Gelände unterwegs und sorgt für zahlreiche Begegnungen und Fotomöglichkeiten.

Ganz nach dem Motto „Für Familien da.“ lädt die Fotowand von The Human Safety Net zu gemeinsamen Erinnerungsfotos ein und macht gleichzeitig sichtbar, wofür sich die Generali auch über das Versicherungsgeschäft hinaus engagiert: Gemeinsam mit Partnerorganisationen unterstützt The Human Safety Net Familien mit Kindern in herausfordernden Lebenssituationen und setzt sich für mehr Chancengerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt ein.

Als verlässliche Partnerin des Turniers trägt die Generali dazu bei, dass Kitzbühel auch 2026 wieder zum Treffpunkt für Sportfans, Familien, Partner_innen und Gäste aus aller Welt wird.

GENERALI ÖSTERREICH

Die Generali Österreich zählt mit 3,3 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und 4.500 Mitarbeiter_innen zu den führenden Versicherungsunternehmen in Österreich. Sie betreut knapp 2 Millionen Kund_innen und ist in wesentlichen Bereichen des Retailgeschäftes unter den führenden Unternehmen. Die Generali Österreich ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.