  • 22.07.2026, 12:54:02
  • /
  • OTS0073

NEOS Wien/Arapović: „Rechtsstaat schafft Klarheit – UVP stellt sicher, dass das Heumarkt-Projekt und Welterbeschutz Hand in Hand gehen“

Wien (OTS) - 

Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VwGH) zur Pflicht einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für das Heumarkt-Projekt begrüßen NEOS Wien diesen Schritt.

„Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs schafft Klarheit über den weiteren Verfahrensweg. Sie trifft keine Aussage über die Genehmigungsfähigkeit des Projekts, sondern bestätigt, dass die Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt sowie das Welterbe im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu beurteilen sind. Das schafft Rechtssicherheit und gewährleistet eine sorgfältige Abwägung zwischen Projektentwicklung und Welterbeschutz.“, erklärt NEOS Wien Klubobfrau Selma Arapović.

Durch die Zurückweisung der Revision durch den VwGH steht fest, dass das Vorhaben auf dem Areal von Hotel Intercontinental, Wiener Eislaufverein und Konzerthaus eine umfassende UVP durchlaufen muss.

„Es ist gut, dass an dieser Stelle nun maximale Transparenz herrscht und alle Umweltauswirkungen gründlich geprüft werden. Unser Ziel war immer klar: Stadtentwicklung und Welterbeschutz sind kein Widerspruch und müssen Hand in Hand gehen“, so Arapović abschließend.

Rückfragen & Kontakt

NEOS Wien Rathausklub
Christoph Pflug
Telefon: +43 664 849 15 50
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.neos.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Rückfragen & Kontakt

NEOS Wien Rathausklub
Christoph Pflug
Telefon: +43 664 849 15 50
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.neos.eu

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright