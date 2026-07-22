  • 22.07.2026, 12:41:02
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Theater, Kabarett und Lesungen

Wald4tler Hoftheater und Kultursommer Semmering

St. Pölten (OTS) - 

Morgen, Donnerstag, 23. Juli, feiert ab 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater in Pürbach „Der Tausch oder das letzte Angebot“ von Hakon Hirzenberger, der auch Regie führt, Premiere. Die Komödie um ein durch einen geklonten Doppelgänger ermöglichtes völlig neues Leben ist in Folge am 24. und 25. Juli, von 29. Juli bis 1. August sowie von 4. bis 7. August jeweils ab 20.15 Uhr bzw. am 2. August ab 16 Uhr zu sehen. Nähere Informationen und Karten unter 02853/78469, e-mail [email protected] und www.hoftheater.at.

Morgen, Donnerstag, 23. Juli, setzt auch der diesjährige Kultursommer Semmering sein Programm mit dem literarisch-musikalischen Porträt „Arrivederci Roma“ fort. Mercedes Echerer entführt dabei, musikalisch begleitet von Walther Steindlegger und Christoph Petschina, ab 15 Uhr im Panhans in die Welt der Roma-Kultur. Am Samstag, 25. Juli, wartet dann ab 11 Uhr auf der Aussichtsterrasse des Sporthotels ein Künstlergespräch mit Maria Bill unter dem Motto „Einblicke mit Ausblick“, ehe ab 19 Uhr im Kulturpavillon Thomas Mraz in seinem Kabarettprogramm auf „Mraz First“ beharrt. Zudem erzählt am Sonntag, 26. Juli, Chris Lohner ab 11 Uhr im Panhans in „Damals im Wien meiner Kindheit“ über das Wien der Kriegs- und Nachkriegsjahre und fragen Erwin Steinhauer und Heinz Marecek ab 15 Uhr im Kulturpavillon in ihrer Doppelconférence „Was lachen Sie?“. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail [email protected] und www.kultursommer-semmering.at.

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Rainer Hirschkorn
Telefon: 02742/9005-12175
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