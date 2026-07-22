FPÖ – Krauss zur Causa Marktamt: Ludwig, Sima und Emmerling müssen endlich Stellung beziehen

Wien (OTS) -

Die heute bekannt gewordene Versetzung des ehemaligen Abteilungsleiter-Stellvertreters des Wiener Marktamts ist für FPÖ-Wien Klubobmann Maximilian Krauss lediglich ein erster Schritt: „Ein einzelner Personalakt beantwortet keine der offenen Fragen. Wir erwarten uns im Sinn der Wiener Bevölkerung volle Aufklärung über sämtliche Vorgänge und die im Raum stehenden Vorwürfe. Seit Tagen herrscht betretenes Schweigen im Rathaus. Bürgermeister Michael Ludwig sowie die zuständigen Stadträtinnen Ulli Sima und Bettina Emmerling tauchen ab, anstatt sich zu stellen. Weitere Vertuschung und der Versuch, diesen Skandal durch interne Personalrochaden auszusitzen, wird es mit uns nicht geben. Wenn in einer Magistratsabteilung derart schwerwiegende Missstände ans Licht kommen, muss geklärt werden, wer davon wusste, warum nicht früher eingegriffen wurde und ob ähnliche Zustände auch in anderen Magistratsabteilungen bestehen. Genau deshalb verlangen wir eine Sondersitzung und werden den Bürgermeister in der ersten regulären Gemeinderatssitzung mit einer Dringlichen Anfrage zur Rede stellen, um die drängenden Antworten zu bekommen."