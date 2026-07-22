FPÖ – Mahdalik: Heumarkt-Urteil ist nächste schwere Niederlage für SPÖ-Prestigeprojekt

Wien (OTS) -

„Die Zurückweisung der Revision durch den Verwaltungsgerichtshof ist die nächste schwere Niederlage für das umstrittene Heumarkt-Projekt. Damit wird einmal mehr deutlich, dass die rot-pinke Stadtregierung jahrelang an einem Vorhaben festgehalten hat, das rechtlich und städtebaulich von Beginn an höchst problematisch war“, erklärt der FPÖ-Wien Planungssprecher 2. Landtagspräsident LAbg. Toni Mahdalik.

Der Verwaltungsgerichtshof bestätigt nun, dass die negativen Auswirkungen des Projekts auf das Wiener Weltkulturerbe eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich machen und zwar unabhängig davon, ob der UNESCO-Welterbestatus letztlich aberkannt wird oder nicht. „Damit ist auch das jahrelange Wunschdenken der Stadtregierung endgültig widerlegt. Statt die berechtigten Einwände ernst zu nehmen, wurde versucht, das Projekt roter Freunde mit aller Macht durchzudrücken“, so Mahdalik.

Für den Freiheitlichen ist klar, dass diese Farce am Heumarkt endgültig beendet werden muss. „Die Wiener haben nichts davon, wenn sich die SPÖ und die mit ihnen eng verbandelten Investoren seit Jahren an einem Projekt festklammern, das immer neue rechtliche Hürden produziert. Wien braucht eine vernünftige Stadtentwicklung mit Augenmaß und keine Hochhausfantasien auf Kosten des historischen Stadtbildes. Nun ist es höchste Zeit, dass auch Bürgermeister Ludwig die Entscheidungen des Höchstgerichtes endlich akzeptiert und dem Projekt seinen Sanctus entzieht!“