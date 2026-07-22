eBay veröffentlicht Bericht um zeitgemäße Zollregeln für den wachsenden Secondhand-Handel zu fordern

22. Juli 2026, Wien (OTS) -

eBay veröffentlichte den aktuellen Bericht „Second-hand Goods in Global Trade: Affordability, Small Business and Cross-Border Modernization“,in dem die wachsende Bedeutung von Gebrauchtwaren im globalen Handel hervorgehoben wird und die politischen Entscheidungstragenden dazu aufgefordert werden, die Zollvorschriften zu modernisieren. Ziel müsse es sein, Verbraucher:innen wirksam zu schützen und gleichzeitig unnötige Hürden für kleine Unternehmen und private Verkäufer:innen im grenzüberschreitenden Handel abzubauen.

Der Bericht zeigt, dass Gebrauchtwaren heute ein fester Bestandteil des modernen Handels sind. Sie tragen dazu bei, Produkte für Haushalte leistbarer zu machen, Exportmöglichkeiten für kleine Unternehmen zu schaffen, Ressourcen effizienter zu nutzen und Abfälle zu reduzieren. Zugleich warnt der Bericht davor, dass aktuelle Zollreformen für geringwertige Importe den seriösen Handel mit Gebrauchtwaren unbeabsichtigt erschweren könnten, sofern sie nicht durch entsprechend differenzierte Regelungen ergänzt werden.

„Der Handel mit Gebrauchtwaren hilft Menschen, Geld zu sparen, gibt Unternehmer:innen neue Möglichkeiten und sorgt dafür, dass hochwertige Produkte länger im Umlauf bleiben“, erklärt Cathy Foster, Vice President Government Relations and Public Policy bei eBay. „Wenn Regierungen ihre Zollsysteme modernisieren, müssen die Reformen zwischen großen Warenströmen mit Neuware und risikoärmeren gebrauchten Artikeln unterscheiden, die einen konkreten Mehrwert für Verbraucher:innen und die Gesellschaft schaffen.“

Der Bericht schließt zu mehreren zentralen Ergebnissen:

Secondhand-Handel trägt zur Leistbarkeit bei. Laut dem Bericht ist der Preis weltweit der wichtigste Grund für den Kauf gebrauchter Produkte. Im „Recommerce Report 2025“ von eBay gaben 81 Prozent der befragten Konsument:innen an, vor allem Secondhand-Produkte zu kaufen, um ihre Ausgaben zu reduzieren.

Laut dem Bericht ist der Preis weltweit der wichtigste Grund für den Kauf gebrauchter Produkte. Im „Recommerce Report 2025“ von eBay gaben 81 Prozent der befragten Konsument:innen an, vor allem Secondhand-Produkte zu kaufen, um ihre Ausgaben zu reduzieren. Der Secondhand-Markt wächst rasant. Das weltweite Marktvolumen für gebrauchte Produkte wurde 2025 auf mehr als 475 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2030 soll es auf 854 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Das weltweite Marktvolumen für gebrauchte Produkte wurde 2025 auf mehr als 475 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2030 soll es auf 854 Milliarden US-Dollar anwachsen. Secondhand-Handel ermöglicht kleinen Unternehmen den Zugang zu internationalen Kund:innen. Dem „Impact Report 2025“ von eBay zufolge exportieren 97 Prozent der weltweit auf eBay aktiven Kleinunternehmen ihre Produkte und erreichen Käufer:innen in durchschnittlich 17 internationalen Märkten.

Dem „Impact Report 2025“ von eBay zufolge exportieren 97 Prozent der weltweit auf eBay aktiven Kleinunternehmen ihre Produkte und erreichen Käufer:innen in durchschnittlich 17 internationalen Märkten. Der Verkauf von Gebrauchtwaren ist bei eBay weit verbreitet. Daten aus dem Jahr 2025 zeigen, dass 75 Prozent der Verkäufer:innen in den USA sowie mehr als 70 Prozent in der EU, im Vereinigten Königreich, in Kanada und Japan Gebrauchtwaren verkauft haben.

Daten aus dem Jahr 2025 zeigen, dass 75 Prozent der Verkäufer:innen in den USA sowie mehr als 70 Prozent in der EU, im Vereinigten Königreich, in Kanada und Japan Gebrauchtwaren verkauft haben. Gebrauchtwaren werden häufig anders gehandelt als Neuware. Der Bericht erläutert, dass es sich bei Secondhand-Angeboten meist um einzigartige Einzelstücke handelt, die dezentral von vielen unterschiedlichen Verkäufer:innen angeboten werden. Übliche Zollanforderungen, etwa Angaben zum Ursprungsland oder die Einordnung in Zolltarifklassen, sind für kleine Händler:innen und Privatpersonen daher oft nur schwer zu erfüllen.

Der Bericht erläutert, dass es sich bei Secondhand-Angeboten meist um einzigartige Einzelstücke handelt, die dezentral von vielen unterschiedlichen Verkäufer:innen angeboten werden. Übliche Zollanforderungen, etwa Angaben zum Ursprungsland oder die Einordnung in Zolltarifklassen, sind für kleine Händler:innen und Privatpersonen daher oft nur schwer zu erfüllen. Änderungen bei geringwertigen Importen könnten den Secondhand-Handel überproportional treffen. eBay-Daten aus dem Jahr 2025 zeigen, dass Gebrauchtwaren in den analysierten Schlüsselmärkten ein Bruttowarenvolumen von rund 31 Milliarden US-Dollar erreichten – das entspricht etwa 46 Prozent des gesamten Handelsvolumens dieser Länder. In den untersuchten Exportkorridoren entfielen rund 62 Prozent davon auf Sendungen mit geringem Warenwert.

Die jüngsten Änderungen der Zollpolitik in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich konzentrieren sich auf Importe von geringem Wert und sind vor allem eine Reaktion auf das rasante Wachstum des Handels mit neuen Waren, die von Plattformen mit hohem Versandvolumen direkt an Verbraucher:innen geliefert werden. Der Bericht erkennt zwar die legitimen Ziele dieser Reformen an – darunter Sicherheit, Einhaltung von Vorschriften, Verhinderung des illegalen Handels und Stärkung der Zollkapazitäten –, warnt jedoch davor, dass pauschale Vorschriften die Kosten erhöhen und die grenzüberschreitenden Möglichkeiten für den legalen Handel mit Gebrauchtwaren einschränken könnten.

„Politische Entscheidungstragende müssen sich nicht zwischen konsequenter Kontrolle und einem zugänglichen Handel entscheiden“, erklärt Ashley Schillingsburg, Head of Americas Government Relations bei eBay. „Moderne Zollsysteme können Daten nutzen, um tatsächlich risikoreiche Sendungen gezielt zu identifizieren und gleichzeitig praktikable Handelswege für kleine Unternehmen und Konsument:innen im Secondhand-Handel zu erhalten.“

Der Bericht empfiehlt Regierungen und internationalen Organisationen folgendes:

Gebrauchtwaren als eigenständige Warenkategorie anzuerkennen. Dazu sollte auch der Zustand eines Produkts als relevante Information in Zollerklärungen und bei der Risikobewertung berücksichtigt werden.

Dazu sollte auch der Zustand eines Produkts als relevante Information in Zollerklärungen und bei der Risikobewertung berücksichtigt werden. Eine modernere, risikobasierte Durchsetzung auf der Grundlage digitaler Daten zu entwickeln, damit sich die Zollbehörden auf Sendungen mit höherem Risiko, kontrollierte Waren, Fälschungen und Wiederholungstäter:innen konzentrieren können; und

damit sich die Zollbehörden auf Sendungen mit höherem Risiko, kontrollierte Waren, Fälschungen und Wiederholungstäter:innen konzentrieren können; und Programme für vertrauenswürdige Händler weiterzuentwickeln, diese sollten die Besonderheiten des Plattformgestützten Handels und datenbasierter Compliance-Systeme angemessen berücksichtigen.

eBay ruft politische Entscheidungstragende, Zollbehörden und internationale Institutionen – darunter die G7, die Weltzollorganisation und die OECD – dazu auf, stärker abgestimmte Ansätze zu entwickeln. Diese sollen eine wirksame Kontrolle ermöglichen und zugleich unnötige Hürden für risikoärmere Gebrauchtwaren reduzieren.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Über eBay

eBay Inc. (Nasdaq: EBAY) ist ein weltweit führendes Handelsunternehmen, das Menschen miteinander verbindet und Gemeinschaften aufbaut, um wirtschaftliche Chancen für alle zu schaffen. Die Technologie von eBay ermöglicht es, Millionen von Käufer:innen und Verkäufer:innen in mehr als 190 Märkten weltweit Handel zu treiben, zu wachsen und erfolgreich zu sein.

Das 1995 in San Jose, Kalifornien gegründete Unternehmen ist heute einer der weltweit größten und dynamischsten Online-Marktplätze, auf dem Kunden eine breite Auswahl an preiswerten und einzigartigen Produkten entdecken können. Im Jahr 2025 verzeichnete eBay ein Bruttowarenvolumen (GMV) von 79,6 Milliarden US-Dollar.

Weitere Informationen über das Unternehmen und sein globales Portfolio an Online-Marken finden Sie unter www.ebayinc.com.