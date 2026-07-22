  • 22.07.2026, 11:46:32
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Formel 1 live im ORF: Zweiter „Heim-Grand-Prix“ in Ungarn

Von 24. bis 26. Juli in ORF 1

Wien (OTS) - 

Für Österreichs Motorsportfans ist Ungarn so etwas wie der zweite Heim-Grand-Prix des Jahres. ORF 1 berichtet vom 24. bis 26. Juli 2026 live von allen drei Trainings, dem Qualifying und dem Rennen. Ernst Hausleitner und Alex Wurz kommentieren das letzte Rennen vor der Sommerpause, die Interviews im Paddock führt Lukas Osztovics. Dabei steht heuer auch das 40-jährige Jubiläum von Budapest als Formel-1-Rennen im Mittelpunkt. 1986 war die Stadt Austragungsort des ersten Formel-1-Grand-Prix jenseits des Eisernen Vorhangs.

Am Rennsonntag zeigt ORF SPORT + ab 8.35 Uhr zusätzlich wieder die Rennen aus F3, F2 und Porsche Supercup.

Der GP-Fahrplan in ORF 1 und auf ORF ON:

Freitag, 24. Juli
13.20 Uhr: Erstes Training
16.50 Uhr: Zweites Training

Samstag, 25. Juli
12.20 Uhr: Drittes Training
15.40 Uhr: F1 News
15.55 Uhr: Qualifying

Sonntag, 26. Juli
8.35 Uhr: F3 Feature Race (OSP)
10.05 Uhr: Porsche Supercup (OSP)
11.20 Uhr: F2 Feature Race (OSP)
13.40 Uhr: F1 News
14.25 Uhr: Grand Prix von Ungarn

Formel 1 auf sport.ORF.at und ORF ON

sport.ORF.at und ORF ON schnüren zur heurigen Formel-1-Saison wieder ein multimediales Package und sorgen dafür, dass Motorsport-Fans auch online stets up to date sind: Streams bieten alle ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen live bzw. nachträglich on demand. Live-Ticker von Qualifyings und Rennen informieren sekundenschnell über das Geschehen auf den Rennstrecken. Vorschauen, Nachberichte und Analysen sowie der Tabellenteil bringen alle aktuellen und Hintergrundinfos zu Rennen, Fahrern, Rennställen, Strecken etc. Auch der ORF TELETEXT berichtet in seinem Sport-Magazin laufend mit Storys, Live-Tickern, Tabellen etc. über das Formel-1-Geschehen.

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