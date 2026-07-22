„So funktioniert Österreich“: Auftakt zu neuer ORF-„dokFilm“-Sommerreihe am 26. Juli

Wien (OTS) -

Im Rahmen der ORF-„dokFilm“-Sommerprogrammierung, die sonntags um 22.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON neue Filmporträts interessanter Regionen und Menschen präsentiert, feiert am kommenden Sonntag, dem 26. Juli 2026, das Format „So funktioniert Österreich“ TV-Premiere. Die Produktion rückt Menschen in den Mittelpunkt, die mit ihrer alltäglichen Arbeit für das Funktionieren der Gesellschaft unverzichtbar sind – mit exklusiven Einblicken in heimische Institutionen und Einrichtungen, aber auch in Arbeitswelten, die meist im Hintergrund wirken. In den heuer gezeigten ersten zwei Ausgaben, die der oberösterreichische Filmemacher Michael Reisecker gestaltet hat, dreht sich alles um „Rotes Kreuz“ und „Parlament“ (2. August).

Auftaktfolge „So funktioniert Österreich – Rotes Kreuz“

Wer sorgt dafür, dass Hilfe genau dort ankommt, wo sie gebraucht wird? Die Dokumentation „So funktioniert Österreich – Rotes Kreuz“ von Regisseur Michael Reisecker – u. a. bekannt durch seine ORF-Reihe „Reiseckers Reisen“ – begleitet Menschen des Roten Kreuzes Oberösterreich und gibt Einblicke in einen Alltag, der von Verantwortung, Engagement und Menschlichkeit geprägt ist. Im Mittelpunkt stehen Frauen und Männer, die sich in unterschiedlichen Bereichen für andere einsetzen. So begleitet der Film den Zivildiener Eric an der Ortsstelle Frankenmarkt durch seinen Dienstalltag. Zwischen Rettungseinsätzen, Teamarbeit und neuen Herausforderungen erzählt er von seinem großen Traum, selbst einmal Bergretter zu werden. Beim Blutspendedienst in Waldzell sorgt die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Bianca mit viel Geschick und Einfühlungsvermögen dafür, dass Blutspenden für die Besucherinnen und Besucher möglichst angenehm verlaufen. Beeindruckende Szenen liefert auch die Suchhundestaffel Linz: Evi, Sebastian und ihr Team trainieren für den Ernstfall und zeigen, wie eng Mensch und Hund zusammenarbeiten, um vermisste Personen zu finden und Leben zu retten. In der Bezirksstelle Vöcklabruck vermitteln Magdalena und Sarah im Rahmen der Anti-Mobbing-Ausbildung des Jugendrotkreuzes jungen Menschen die Bedeutung von Respekt, Zusammenhalt und Zivilcourage. Darüber hinaus führt die Dokumentation zu weiteren wichtigen sozialen Angeboten des Roten Kreuzes – von der mobilen Hauskrankenpflege über die Lerninsel Traun, die Kinder aus benachteiligten Familien unterstützt, bis hin zum Sozialmarkt in Hagenberg. Dort engagiert sich etwa Hertha mit großer Leidenschaft für Mitmenschen, die auf Unterstützung angewiesen sind.

„So funktioniert Österreich – Rotes Kreuz“ zeigt die Vielfalt der Aufgaben der internationalen Hilfsorganisation am Beispiel der Landesstelle Oberösterreich und erzählt von bewegenden Begegnungen, besonderen Herausforderungen und dem starken Zusammenhalt innerhalb der Institution. Vor allem aber macht der Film sichtbar, wie viele Menschen tagtäglich dafür sorgen, dass Hilfe verlässlich dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

„So funktioniert Österreich“ ist eine Koproduktion von NGF – Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH und ORF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Land Oberösterreich.