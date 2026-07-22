Aus aktuellem Anlass: Tausende fordern verpflichtende Haltungskennzeichnung – Billigfleisch ohne Siegel überschwemmt den Markt

Wien/Vösendorf (OTS) -

Der aktuelle Grillfleisch-Check von Tierschutz Austria zeigt einmal mehr den dringenden Handlungsbedarf: Von 644 untersuchten Produkten trugen 352 überhaupt kein Siegel. Nur rund jedes zehnte Produkt war mit einem Siegel für verbesserte Tierwohlstandards gekennzeichnet.

Tausende Österreicher:innen haben sich der Petition „Haltungskennzeichnung.jetzt!“ angeschlossen und fordern eine verpflichtende, klare Kennzeichnung der Haltungsform für alle tierischen Produkte.

Freiwillige Siegel und Begriffe wie „regional“ oder „bäuerlich“ reichen nicht aus. Gleichzeitig flutet Billigimportfleisch – auch aufgrund der Schweinepest in Ländern wie Spanien – den österreichischen Markt und bringt heimische Bauern massiv in Bedrängnis.

„Jedes zweite Billigfleisch-Produkt trägt kein Gütesiegel mehr. Das ist schockierend für Österreichs Bauern und den Tierschutz“, so Hanna Zamernik von Tierschutz Austria.

„Die Landwirtschaft kann die Konsument:innen nur überzeugen, wenn sie mit dem Tierschutz kooperiert“, ergänzt Hanna Zamernik.

„Was wir essen, ist relevant für die Tiere, das Klima und unsere Gesundheit. Die Menschen wollen und verdienen echte Transparenz“, so die Initiator:innen der Petition.

Die Petition fordert ein verpflichtendes Ampelsystem, das das echte Tierwohl in den Mittelpunkt stellt – nicht nur die Herkunft. Tierschutzwidrige Haltungen wie Vollspaltenböden und Anbindehaltung gehören klar in die rote Stufe. Die Kennzeichnung muss für alle tierischen Produkte gelten – auch in der Gastronomie, in der Gemeinschaftsverpflegung und bei verarbeiteten Lebensmitteln. Zudem muss die öffentliche Hand bei Ausschreibungen endlich verbindliche Tierwohlkriterien umsetzen.

Die Petition „Haltungskennzeichnung.jetzt!“ ist ab sofort aktiv: https://haltungskennzeichnung.jetzt