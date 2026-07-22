Was bewegt Wien: ORF-Wien-Klimapodcast „Stadtwandel“ geht mit dem Thema Mobilität in zweite Runde

Wien (OTS) -

Der ORF-Wien-Podcast „Stadtwandel“ ist mit einer zweiten Staffel zurück: Im Mittelpunkt steht die Frage, wie man sich in der Stadt klimafreundlich bewegen kann. Gezeigt wird das in der ersten Folge an zwei Beispielen: Während sich eine Pendlerin mit dem Auto über die Nordbrücke staut, fährt eine Gruppe Schulkinder ganz entspannt mit dem Fahrrad in die Schule. Sechs Folgen lang begleitet die „Stadtwandel“-Redaktion Menschen auf ihren Alltagswegen und lässt sich von Expertinnen und Experten aus dem Bereich Verkehrsforschung und -planung sowie von Betroffenen erklären, was Wien bewegt. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden Konzepte der Stadt- und Verkehrsplanung erörtert: Was sind die Grenzen des Öffi-Ausbaus? Was bringt die 15-Minuten-Stadt? Wie wird Rad-Infrastruktur geplant, die Fahrfehler und Unachtsamkeiten mitbedenkt und abfedert? Auch der vieldiskutierte Lobautunnel findet sich im Podcast wieder.

„Wir sind täglich in Wien unterwegs, das ‚Wie‘ hinterfragen wir aber selten. Deshalb haben wir es dieses Mal in den Vordergrund gestellt und wollen aufzeigen, wie es vielleicht noch besser geht“, sagt ORF-Wien-Journalist Matthias Lang, der auch Staffel zwei moderiert.

ORF-Wien-Landesdirektor Edgar Weinzettl: „Verkehrspolitik ist wie ein Brennglas. In ihr vereinen sich Technologiepolitik, Klimapolitik, Sozialpolitik und natürlich Infrastrukturpolitik, denn kein Politikfeld ist mit so hohen Investitionen verbunden. Aber wie kommt sie bei den Menschen in der Stadt an? Wieder ein heißes Eisen, das die ORF-Wien-Podcast-Redaktion nach der prämierten ersten Staffel in der neuen Staffel aufgreift.“

Die erste Staffel des „Stadtwandel“-Podcasts mit dem Titel „Was blüht Wien“ hat sich mit dem Grünraum in der Großstadt beschäftigt und wurde 2025 mit dem Infrastruktur-Journalismuspreis WINFRA ausgezeichnet. Laut Begründung der Jury wurde dabei Klima-Wissen „erzählerisch stark, atmosphärisch und wissenschaftlich fundiert vermittelt“.

Der ORF-Wien-Podcast „Stadtwandel“ startet am 22. Juli 2026. Bis 26. August gibt es immer mittwochs eine neue Folge – ab 23.00 Uhr auf Radio Wien und schon in der Früh abrufbar auf ORF Sound. Zu hören ist der Podcast auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen.