Wien (OTS) -

Dieter Bornemann präsentiert am Donnerstag, dem 23. Juli 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON ein von Hans Hrabal und Lisa Lind gestaltetes „Eco Spezial“ zum Thema „Werke zu, Jobs weg – warum der Wohlstandsmotor Auto plötzlich stottert“:

VW, Mercedes, BMW, Audi – kaum eine große Marke, die aktuell nicht mit Meldungen zu Werksschließungen und Jobabbau Schlagzeilen macht. Dabei sind nur wenige Branchen mit dem wirtschaftlichen Aufstieg Europas so verknüpft wie die Autoindustrie. Jahrzehntelang waren Automarken aus Europa ein echtes Qualitätssymbol und ein Exportschlager. Gleichzeitig galten die Autobauer als verlässliche und begehrte Arbeitgeber, mit Fertigungsanlagen von China über die USA bis nach Mexiko. Und auch Österreich profitierte als verlängerte Werkbank Deutschlands, indem hunderte kleine und große Zulieferbetriebe Komponenten für die technisch komplexen Diesel- und Benzinmotoren beisteuerten – von einzelnen Federn und Schrauben bis hin zu ganzen Motoren.

Das alles scheint aber jetzt in Gefahr, denn die Automobilbranche ist weltweit unter Druck: Lange Zeit wurde immer weiter ausgebaut, neue Werke wurden geplant und Arbeitsplätze geschaffen. Heute hätten die Autobauer weltweit Kapazitäten für 126 Millionen PKW, nachgefragt werden aktuell aber nur 86 Millionen. Und glaubt man Fachleuten, wird sich daran auch in nächster Zukunft nichts ändern. Viele Autowerke laufen daher jetzt schon auf Sparflamme, einige werden in den kommenden Jahren wohl zusperren müssen und damit werden hunderttausende Menschen ihre Jobs verlieren.

Denn während die Europäer nach Abgasskandal, Covid, Lieferkettenproblemen und Ölkrisen versuchen, wieder Tritt zu fassen, rauscht ein neuer Konkurrent heran: China produziert heute Elektro-Autos, die nicht nur technisch gut verarbeitet sind, sondern auch um einiges weniger kosten. Kann es sein, dass die europäischen Autobauer in den vergangenen Jahren verlernt haben, innovativ zu sein? Sind die Technologien veraltet, die Preise zu hoch? Ist der Wohlstand, den das Auto für uns alle seit Jahrzehnten bedeutet, in Gefahr?

Ein „Eco Spezial“ zeichnet den Aufstieg der europäischen Automobilindustrie nach und lotet in zahlreichen Gesprächen aus, wie es mit dem Wohlstandsmotor Auto in Zukunft weitergehen kann.