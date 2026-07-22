SPÖ gedenkt der Opfer von Oslo und Utøya – Babler/Seltenheim: „Rechtsextremismus mit aller Kraft bekämpfen!“

Wien (OTS) -

Vor 15 Jahren erschütterten rechtsextrem motivierte Terroranschläge Norwegen und die ganze Welt. Zunächst zündete ein Rechtsextremist im Regierungsviertel von Oslo eine Bombe, die acht Menschen das Leben kostete. Wenig später verübte er auf der Insel Utøya ein Massaker am Sommerlager der sozialdemokratischen Jugendorganisation und ermordete dort 69 Menschen – die meisten von ihnen Kinder und Jugendliche. Insgesamt verloren 77 Menschen ihr Leben. SPÖ-Bundesparteivorsitzender und Vizekanzler Andreas Babler sowie SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gedenken heute der Opfer dieser abscheulichen Terroranschläge. „Die Bilder von Oslo und Utøya haben sich tief in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Wir werden die Opfer niemals vergessen. Ihr Andenken verpflichtet uns, jeder Form von Hass, Hetze, Rassismus und Rechtsextremismus entschlossen entgegenzutreten“, betonen Babler und Seltenheim heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Der Anschlag auf das Jugendcamp der norwegischen sozialdemokratischen Arbeiderpartiet war ein gezielter Angriff auf junge Menschen. „Rechtsextremismus ist eine der größten Bedrohungen für Demokratie, Freiheit und Zusammenhalt. Wer Hass und Menschenfeindlichkeit verharmlost oder ihnen eine Bühne bietet, gefährdet unsere offene Gesellschaft. Dagegen werden wir mit aller Entschlossenheit auftreten“, so Babler. Für Seltenheim ist die Erinnerung an Utøya auch ein klarer Auftrag für die Gegenwart: „Wir bekämpfen Rechtsextremismus mit aller Kraft – politisch, gesellschaftlich und mit konkreten Maßnahmen wie dem Nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus und unserer Initiative ‚WIR SIND MEHR‘.“ Mehr Informationen zu „WIR SIND MEHR“ unter https://www.spoe.at/wir-sind-mehr/ (Schluss) ff/ls/lw