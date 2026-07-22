Einladung: „Innovation und Standort mit Life Sciences stärken“ - Medien-Roundtable mit BM Hattmannsdorfer und PHARMIG-Präsident Dobrocky

Wien (OTS) -

Life Sciences verbinden bessere Gesundheit mit einer starken Wirtschaft. Sie bringen neue Therapien, hochqualifizierte Arbeitsplätze und mehr Wohlstand.

Wir möchten bei diesem Roundtable darüber diskutieren, wie Österreich zu einem starken Standort für Life Sciences gemacht werden kann, damit diese ihre Wirkung für die Gesellschaft und unser Land entfalten können.

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zu diesem Medientermin herzlich eingeladen.

Wir bitten unbedingt um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected]

Teilnehmer:

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer

Dr. Pavol Dobrocky; Präsident von Pharmig (Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs)

Zeit: Donnerstag, 23. Juli 2026, 11:00 Uhr

Ort: Mozartsaal 3, im Erdgeschoss; Salzburg Congress Center (SCC)

Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg

„Innovation und Standort mit Life Sciences stärken“ - Medien-Roundtable mit BM Hattmannsdorfer und PHARMIG-Präsident Dobrocky

Wir bitten unbedingt um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected]

Datum: 23.07.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Mozartsaal 3, im Erdgeschoss; Salzburg Congress Center (SCC)

Auerspergstraße 6

5020 Salzburg

Österreich