- 22.07.2026, 10:22:02
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- OTS0036
Marktamt: Ehemaliger Abteilungsleiter-Stellvertreter versetzt
In der Angelegenheit rund um die Erhebungen der Internen Revision der Magistratsdirektion wird bekannt gegeben, dass der Abteilungsleiter-Stellvertreter des Marktamts bereits letzte Woche von seiner Stellvertreter-Funktion enthoben wurde. Nach den erforderlichen internen Schritten wurde er mit Wirksamkeit 21. Juli 2026 in eine andere Abteilung ohne Führungsaufgaben versetzt.
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