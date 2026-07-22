  • 22.07.2026, 10:22:02
  • /
  • OTS0036

Marktamt: Ehemaliger Abteilungsleiter-Stellvertreter versetzt

Wien (OTS) - 

In der Angelegenheit rund um die Erhebungen der Internen Revision der Magistratsdirektion wird bekannt gegeben, dass der Abteilungsleiter-Stellvertreter des Marktamts bereits letzte Woche von seiner Stellvertreter-Funktion enthoben wurde. Nach den erforderlichen internen Schritten wurde er mit Wirksamkeit 21. Juli 2026 in eine andere Abteilung ohne Führungsaufgaben versetzt.

Rückfragen & Kontakt

Andrea Leitner
Magistratsdirektion – Pressesprecherin des Magistratsdirektors
Tel: +43 1 4000 82552
Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

Andrea Leitner
Magistratsdirektion – Pressesprecherin des Magistratsdirektors
Tel: +43 1 4000 82552
Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright