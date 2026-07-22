Marktamt: Ehemaliger Abteilungsleiter-Stellvertreter versetzt

Wien (OTS) -

In der Angelegenheit rund um die Erhebungen der Internen Revision der Magistratsdirektion wird bekannt gegeben, dass der Abteilungsleiter-Stellvertreter des Marktamts bereits letzte Woche von seiner Stellvertreter-Funktion enthoben wurde. Nach den erforderlichen internen Schritten wurde er mit Wirksamkeit 21. Juli 2026 in eine andere Abteilung ohne Führungsaufgaben versetzt.