Internationale Anerkennung für digitale Innovation der HYPO NOE

St. Pölten (OTS) -

Die HYPO NOE wurde bei den „Risk.net Risk Technology Awards 2026“ in der Kategorie „Best inhouse Credit Risk Technology“ ausgezeichnet. Mit der Auszeichnung würdigt Risk.net eine intern entwickelte digitale Lösung, die komplexe Kreditrisikodaten effizient aufbereitet und in einem webbasierten Reporting- und Analyseworkflow nutzbar macht.

„Für die HYPO NOE ist die Auszeichnung ein starkes Signal für die digitale Weiterentwicklung im Risikomanagement. Moderne Daten- und Steuerungsinstrumente tragen dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Entscheidungen besser vorzubereiten und die Stabilität der Bank langfristig zu stärken. Wir sind sehr stolz auf die Leistung, die das strategische Risikomanagement hier erbracht hat. Diese Entwicklung alleinig in unserem Haus durchzuführen, zeugt von großem Können und mit diesem Preis wird erkennbar, wie wichtig diese Lösung für die Digitalisierung ist“, zeigt sich HYPO NOE Vorstand Udo Birkner über die Auszeichnung erfreut.

Entwicklung vollständig im eigenen Haus

Die ausgezeichnete Lösung entstand vollständig inhouse im Validierungsteam des strategischen Risikomanagements der HYPO NOE. Sie verbindet Datenanbindung, Automatisierung, Parametrisierung, wiederverwendbare Berichtselemente und webbasierte Visualisierungen.

„Diese Auszeichnung zeigt, dass Innovation nicht nur in großen internationalen Häusern entsteht. Auch als österreichische Regionalbank können wir mit fachlicher Tiefe, Datenkompetenz und pragmatischer Technologie international sichtbare Lösungen entwickeln“, sagt Gerald Reischl, Abteilungsleiter des strategischen Risikomanagements.

„Besonders freut uns, dass diese Lösung aus dem Team heraus entstanden ist und direkt aus den Anforderungen der täglichen Risikomanagement- und Validierungspraxis entwickelt wurde“, hebt Anas Al-Shakaki, Risikovaliderer im strategischen Risikomanagement, hervor.

Lösung steht für effizienteres Arbeiten und mehr Transparenz

Im Mittelpunkt der Lösung steht die effiziente und reproduzierbare Aufbereitung von Kreditrisikodaten. Die Innovation beinhaltet somit unter anderem interaktive Karten, Portfolioübersichten, Trendanalysen und strukturierte Kennzahlen, die Risikoinformationen adressatengerecht darstellen, was den Vorteil mit sich bringt, dass sie schneller verstanden und gezielt genutzt werden können. Durch definierte Parameter, Platzhalter und automatisierte Bausteine lassen sich wiederkehrende Analysen konsistent erstellen und über Berichtsperioden hinweg vergleichen. Der webbasierte Ansatz erleichtert zudem die Darstellung komplexer Ergebnisse und unterstützt eine transparente, nachvollziehbare Berichterstattung.

Über die Risk Technology Awards

Die Risk Technology Awards zählen zu den international beachteten Auszeichnungen im Bereich Risikotechnologie. Sie prämieren Lösungen von Finanzinstituten und Technologieanbieterinnen und -anbietern, die einen besonderen Beitrag zur Weiterentwicklung von Risk Management, Datenverarbeitung, Automatisierung und Governance leisten. Die HYPO NOE setzte sich mit ihrer Lösung in einem internationalen Teilnehmendenfeld von rund 170 Einreichungen weltweit durch.

Zusammengefasst in Kürze

(Stand 22. Juli 2026)