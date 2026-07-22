Genuss-Highlight im Wiener Prater: Luftburg – Kolarik im Prater holt das neue Schladminger BIO Dunkel exklusiv nach Wien

Wien (OTS) -

Die Luftburg – Kolarik im Prater erweitert ihr nachhaltiges Biersortiment ab sofort um eine ganz besondere Spezialität: Das Wiener Traditionsunternehmen holt das neue Schladminger BIO Dunkel exklusiv in die Bundeshauptstadt. Damit verbindet das weltweit größte vollzertifizierte Bio-Restaurant handwerkliche Braukunst aus der Region Schladming-Dachstein mit moderner, zukunftsorientierter Genusskultur im Herzen des Praters. Das Restaurant, das im September 2023 mit dem renommierten EU Organic Award als „Best Organic Restaurant“ ausgezeichnet wurde, bietet mit seinem großzügigen Gastgarten und dem bekannten, familienfreundlichen Ambiente den idealen Rahmen für diesen exklusiven Neuzugang.

Mit dem Schladminger BIO Dunkel lässt die steirische Traditionsbrauerei einen historischen Bierstil wiederaufleben, der an eine Zeit erinnert, in der helle Malze und goldene Märzenbiere noch unbekannt waren. In Anlehnung an das klassische bayerische Dunkel überzeugt diese Bierspezialität durch eine kräftige, dunkle Farbe, die aus erlesenen Karamell- und Röstmalzen stammt. Diese verleihen dem Bier seine angenehme Vollmundigkeit und eine feine Röstnote im Abgang, während regionaler Hopfen aus dem Mühlviertel für eine harmonische Abrundung mit zurückhaltender Bittere sorgt. Ein Bier, wie es wohl schon die Bergknappen nach getaner Arbeit vor hunderten Jahren geschätzt haben.



„Als größtes vollzertifiziertes Bio-Restaurant der Welt ist es uns ein großes Anliegen, gelebte Bio-Qualität mit echter Genusskultur zu verbinden. Das Schladminger BIO Dunkel passt mit seiner Tradition und seinem unverkennbaren Charakter perfekt zur Philosophie der Luftburg“, betont Paul Kolarik, Geschäftsführer der Luftburg – Kolarik im Prater.

Starke Partnerschaft am Puls der Zeit

Markus Kapl, der in der Brau Union Österreich das Geschäftsfeld Gastronomie verantwortet, betont den Vorteil starker Partnerschaften zwischen Gastronomie und Brauerei für die Biergenießerinnen und Biergenießer: „Gute Gastronomie lebt von Menschen und Erlebnissen. Die Luftburg steht wie kaum ein anderer Betrieb für diesen Anspruch. Mit dem Schladminger BIO Dunkel bringen wir gemeinsam eine Bierspezialität nach Wien, die Braukunst und Bio-Qualität auf besondere Weise verbindet. Für uns ist das ein weiteres Beispiel dafür, wie starke Partnerschaften Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen und gleichzeitig die österreichische Bierkultur weiter stärken.“

Michael Pötscher, Geschäftsführer von Craftvoll, in dessen Verantwortungsbereich die Brauerei Schladming bei der Brau Union Österreich fällt, freut sich über die Erweiterung der Kooperation mit der Luftburg: „Dass der Neuzugang der Luftburg aus der Brauerei Schladming kommt, freut uns besonders. Mit dem Schladminger BIO Dunkel belegen wir einmal mehr unseren Anspruch in Sachen Vielfalt, bringen einen traditionsreichen Bierstil modern interpretiert nach Wien – und bereichern die Bierkarte der Luftburg um eine charakterstarke Bio-Spezialität.“

Die exklusive Kooperation trifft zudem genau den Puls der Zeit, wie aktuelle Daten des Bierkulturberichts – einer repräsentativen Studie, die jährlich im Auftrag der Brau Union Österreich vom Linzer MARKET Institut durchgeführt wird – eindrucksvoll untermauern. Das Bewusstsein für Bio beim Bierkonsum wächst in Österreich kontinuierlich: Bereits mehr als ein Drittel der heimischen Bevölkerung (34 %) greift heute bewusst zu Bio-Bier, während dieser Anteil im Jahr 2016 noch bei 22 Prozent lag. Besonders stark ausgeprägt ist dieser Trend bei den 18- bis 49-Jährigen. Neben der biologischen Erzeugung ist den Österreicherinnen und Österreichern vor allem die Herkunft ihres Bieres ein zentrales Anliegen. Rund drei Viertel der Befragten bevorzugen ein Bier aus Österreich bzw. direkt aus ihrer Region, wohingegen lediglich 5 Prozent ein internationales Bier wählen würden.

Mit dieser exklusiven Partnerschaft beweist die Luftburg – Kolarik im Prater einmal mehr ihre Vorreiterrolle. Seit 2021 setzt das von Paul und Bianca Kolarik geführte Familienunternehmen konsequent auf 100 % Bio-Qualität bei allen Speisen und Getränken. Gemäß der Vision „Gastfreundschaft spürbar nachhaltig“ ist der gesamte Betrieb ökologisch optimiert – von der eigenen Photovoltaikanlage über eine hocheffiziente Wasser-Wärmepumpe bis hin zu gelebter sozialer Verantwortung für das gesamte Team. Das neue Schladminger BIO Dunkel fügt sich somit nahtlos in ein nachhaltiges Gesamtkonzept ein, das zeigt, dass Verantwortung und höchster Genuss perfekt Hand in Hand gehen.