FW-Achhorner: Betriebsnachfolgen endlich zur Chefsache machen!

Wien/Innsbruck (OTS) -

Bis zum Jahr 2030 benötigt nahezu jedes zweite mittelständische Unternehmen in Österreich eine Nachfolgelösung. Rund 51.000 Arbeitgeberbetriebe mit fast 700.000 Arbeitsplätzen sind davon betroffen. Für die Freiheitliche Wirtschaft (FW) ist klar: Die Betriebsnachfolge entwickelt sich zu einer der größten wirtschaftspolitischen Herausforderungen der kommenden Jahre – dennoch fehlt bis heute eine umfassende nationale Strategie.

Eine erfolgreiche Betriebsübergabe sichert Arbeitsplätze, Know-how, regionale Wertschöpfung und den Fortbestand tausender Familienbetriebe. Scheitern Übergaben, verschwinden nicht nur Unternehmen vom Markt, sondern oft auch über Generationen aufgebautes unternehmerisches Lebenswerk.

Zwar wurde vom Wirtschaftsministerium gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Jungen Wirtschaft eine sogenannte „Nachfolge-Taskforce“ eingerichtet, doch deren Bekanntheitsgrad und praktische Wirkung bleiben bislang überschaubar. Viele Unternehmer erfahren zu spät oder gar nicht von bestehenden Unterstützungsangeboten. Dabei benötigen Unternehmensbewertungen, Finanzierungsmodelle, steuerliche Gestaltung, rechtliche Fragen und die Suche nach geeigneten Nachfolgern oftmals jahrelange Vorbereitung.

Die FW fordert daher die ÖVP-SPÖ-NEOS-Bundesregierung auf, die Betriebsnachfolge endlich zu einem strategischen Schwerpunkt der Wirtschaftspolitik zu machen. Notwendig sind eine österreichweite Informations- und Bewusstseinsoffensive, der konsequente Abbau bürokratischer Hürden, attraktive steuerliche Rahmenbedingungen für Betriebsübergaben sowie eine stärkere Vernetzung zwischen übergabewilligen Unternehmern und potenziellen Nachfolgern. Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels darf Österreich nicht zulassen, dass wirtschaftlich gesunde Betriebe mangels Nachfolgelösung schließen oder ins Ausland verkauft werden.

Die Landesobfrau der FW-Tirol, DI Evelyn Achhorner dazu: „Die Unternehmensnachfolge entscheidet mit darüber, wie wettbewerbsfähig unser Wirtschaftsstandort in Zukunft sein wird. Jeder erfolgreich übergebene Betrieb sichert Arbeitsplätze, Wertschöpfung und unternehmerisches Know-how in Österreich. Deshalb muss die Bundesregierung das Thema endlich zur Chefsache erklären und eine echte nationale Nachfolgestrategie auf den Weg bringen. Wer den Mittelstand stärken will, muss dafür sorgen, dass erfolgreiche Betriebe auch in der nächsten Generation eine Zukunft haben.“