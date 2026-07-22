  • 22.07.2026, 10:08:03
  • /
  • OTS0032

FPÖ – Nepp: Schluss mit Mietenwucher im Gemeindebau

Mietensenkung bei Wiener Wohnen jetzt

Wien (OTS) - 

„Wiener Wohnen sorgt für einen Skandal nach dem anderen, während die Mieten explodieren. Damit muss Schluss sein“, fordert Wiens FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp echte Reformen ein.

„Mietensteigerungen von bis zu 400 Euro monatlich wie im Falle des Rosa-Jochmann-Ring 5 sind nicht hinnehmbar. Im Gegenteil: Wenn Darlehen auslaufen, sollte die Miete im sozialen Wohnbau auch entsprechend sinken“, verweist Nepp auf den entsprechenden Mechanismus im Bereich der Wohnungsgemeinnützigkeit. „Im Gemeindebau werden deutlich höhere Mieten kassiert als bei Wohnungsgenossenschaften und man hat gleichzeitig einen Sanierungsstau über mehr als zehn Milliarden Euro angehäuft. Warum kann Wiener Wohnen nicht, was jede Genossenschaft kann?“, kritisiert Nepp und erneuert die FPÖ-Forderung nach einer grundlegenden Umstrukturierung hin zu einer Besitzholding.

Wenn für Tausende Wiener die Gemeindewohnung vom Zuhause zur finanziellen Bürde wird, dann braucht es echte Entlastungsmaßnahmen. Daher fordert Nepp die Absenkung der Mieten im ausfinanzierten Gemeindebau auf genossenschaftliches Niveau – damit um mehr als ein Drittel.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright