„AK Summer in the City“: Grätzel-Events für mehr Zusammenhalt

Wien (OTS) -

„Die Nachbarn treffen, spielen und den Sommer in der Stadt genießen: So entsteht Zusammenhalt im Grätzel“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. Deshalb lädt die AK Wien zu acht Gratis-Events ein, von Familienfest bis Open-Air-Kino oder „Musik und Tanz“. Immer dabei: „Mach-Mit-Spiele“: Dabei kommt man spielerisch mit der AK ins Gespräch, über faire Mieten und steigende Preise oder ob Unternehmen ihren fairen Beitrag zum Staat leisten. So können die Besucher:innen an der „Ungleichheitswaage“ zeigen, ob sie sich in der Arbeit fair behandelt fühlen oder wofür sich die AK stärker einsetzen soll. Drum herum wird viel gelacht und gespielt, mit Beatboxen, Spielangeboten für Kids und Teens und Schachtischen. Weil viele Mieter:innen in Altbauwohnungen mehr Miete zahlen, als gesetzlich erlaubt, kommt „AK Summer in the City“ vom 31. August bis zum 4. September mit dem Altbaumieten-Check zum Wallensteinplatz.

„AK Summer in the City“, im Gänsehäufel und im Laarbergbad, im Museumsquartier, am Reumannplatz, am Volkertmarkt oder am Wallensteinplatz: „Im Sommer geht die AK in die Grätzel. Denn beim Reden kommen die Leute zusammen“, so die AK Präsidentin. Dabei geht es auch darum, mehr Teilhabe am kulturellen aber auch am politischen Geschehen in der Stadt zu ermöglichen. In Bezirken, in denen besonders viele armutsgefährdete Menschen leben, geht oft nur noch jede und jeder Dritte zur Wahl, teils weil sie kein Wahlrecht haben, teils weil sie keinen Sinn mehr in Wahlen sehen.

Alle Infos auf wien.arbeiterkammer.at/summerinthecity

Sieben Mal „AK Summer in the City”

28.07.2026, 15 bis 19 Uhr, Familienfest am Wasser im Strandbad Gänsehäufel.

3.08.2026, 15 bis 19 Uhr, Spaß für Große und Kleine im Laaerbergbad.

12.08. 2026, 16 bis 23 Uhr, am Nachmittag Spiel und Spaß, am Abend Open-Air-Kino (Film: „Noch lange keine Lipizzaner“) im AzW-Hof, Museumsquartier.

21.08.2026 17 bis 21 Uhr, Live-Konzert und Halay-Tanz-Event am Reumann-Platz.

27.08.2026, 17 bis 23 Uhr. Am Nachmittag Spiel und Spaß für Familien, am Abend Open-Air-Kino (Film: „Zusammenleben“) am Volkertmarkt.

31.08.-04.09. 2026, 16 bis 20 Uhr, Zahlen sie zu viel Miete? Beim AK Altbau-Mietencheck prüfen AK Wien Wohnrechtsexpert:innen Ihre Miete kostenlos am Wallensteinplatz.

05.09.2026, 15 bis 19 Uhr. AK Straßenfest für Kleine und Große am Wallensteinplatz.