Grüne Wien/Kraus, Luxenberger, Nanut: Wien hält zusammen gegen Rechtsextreme in der Nachbarschaft

Wien (OTS) -

Die „Identitäre Bewegung Österreich" mobilisiert jährlich zu einem internationalen Aufmarsch mitten durch die Wiener Innenstadt. Laut Medienberichten soll der Aufmarsch heuer offenbar abgesagt werden, doch es ist davon auszugehen, dass es in Margareten trotzdem zu einer Versammlung Rechtsextremer kommen wird. Wie schon in den vergangenen Jahren nutzen die Rechtsextremen ihr Kellerlokal in der Ramperstorffergasse im 5. Bezirk für Vernetzung, Kampfsportübungen und um ihre hasserfüllte Ideologie zu zelebrieren. Dagegen formiert sich breiter Widerstand: Gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Initiativen, Parteien und Organisationen initiieren die Grünen Margareten eine überparteiliche Kundgebung mit Straßenfest für ein demokratisches, solidarisches und weltoffenes Wien – am Freitag, 24. Juli, direkt vor dem Kellerlokal der Identitären.



„Wir werden den Hetzern nicht schweigend zusehen. In unmittelbarer Nähe zum Kellerlokal befindet sich das QWien – Österreichs erstes queeres Archiv und Museum. Da die LGBTIQ+ Community seit jeher Feindbild der extremen Rechten ist und Anfeindungen sowie Drohungen ausgesetzt ist, stellen wir uns selbstverständlich solidarisch Seite an Seite mit dem QWien und allen von Hass Betroffenen. Wir stehen für Demokratie, Solidarität und Weltoffenheit. Die Kundgebung am Freitag ist ein Zeichen genau dafür“, sagt Peter Kraus, Parteivorsitzender der Wiener Grünen.



„Wir sind in Margareten stolz und glücklich, das QWien so zentral und sichtbar bei uns zuhause zu wissen. Margareten ist vielfältig und bunt gemischt. Rassismus, Antisemitismus, Queerfeindlichkeit und Frauenhass müssen widersprochen werden: Die Nachbarschaft gehört den Margaretner:innen, und sie sollen sich hier wohlfühlen. Es kann nicht sein, dass die Nachbarschaft von rechten Hetzern eingeschüchtert wird. Deshalb feiern wir die Vielfalt, wir zeigen, dass wir mehr sind", sagt der grüne Margaretner Bezirksvorsteher Michael Luxenberger.



„Anrainer:innen beschweren sich bereits seit Jahren über das Kellerlokal in der Ramperstorffergasse, und es ist schlichtweg unerträglich, dass Menschen einen Bogen um diesen Ort machen müssen, weil sie sich fürchten. Die ‚Identitären' wollen mit ihrem Hass den öffentlichen Raum für sich beanspruchen – das lassen wir nicht zu. Wir holen uns den Raum zurück, direkt in der Ramperstorffergasse, mit Musik, Programm und einem klaren Bekenntnis: Margareten hält zusammen gegen Rechtsextremismus", sagt Lena Nanut, Organisatorin von „Wien hält zusammen" und Bezirksrätin der Grünen Margareten.



„Als Bezirksvorsteher freut es mich besonders, dass wir diese wichtige Kundgebung gemeinsam mit so vielen Beteiligten in Margareten abhalten: LINKS, das QWien sowie NEOS, KPÖ und SPÖ Margareten sind dabei. Das ist ein schönes Zeichen für ein gemeinsames Wien und gegen rechte Hetze im Bezirk“, so Luxenberger.

Die überparteiliche Kundgebung „Wien hält zusammen“ findet am Freitag, 24. Juli, ab 16:00 Uhr in der Siebenbrunnengasse 26–31 statt, mit Live-Band, Dragshow, Kinderprogramm, Getränken, Essen und politischen Redebeiträgen aller beteiligten Organisationen.