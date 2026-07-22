IMMOunited und oe24 starten strategische Medienpartnerschaft

Wien (OTS) -

Rund einen Monat nach dem erfolgreichen Start seines neuen Immobilienportals baut IMMOunited seine Präsenz im österreichischen Endkundenmarkt weiter aus und startet gemeinsam mit der oe24 media group eine strategische Medienpartnerschaft. Ziel der langfristig angelegten Kooperation ist es, ausgewählte Immobilien einem breiten Publikum zu präsentieren und Immobilieninteressierten einen noch einfacheren Zugang zu attraktiven Angeboten sowie fundierten Marktinformationen zu ermöglichen. Bereits heute umfasst das neue IMMOunited-Portal rund 60.000 Immobilienangebote von mehr als 658 Anbietern und Bauträgern aus ganz Österreich - und das nur einen Monat nach dem Onlinegang. Damit verfolgt Roland Schmid ein klares Ziel: Bis Jahresende will er sich mit einem Stockerlplatz in Österreichs Immobilienportalen etablieren.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht eine crossmediale Präsentation ausgewählter Top-Immobilien. Auf der oe24.at-Startseite werden künftig täglich ausgewählte Objekte vorgestellt und direkt mit der jeweiligen Detailseite auf dem neuen IMMOunited-Portal verlinkt. Über das digitale Angebot der oe24 media group werden monatlich 3.787.281 Unique User¹ erreicht – das entspricht einer Reichweite von 52,2 Prozent¹ aller österreichischen Internetnutzer und macht oe24 zum reichweitenstärksten privaten Online-Dachangebot Österreichs. Darüber hinaus wird das Immobilienangebot von IMMOunited als eigener Navigationspunkt dauerhaft in das digitale Angebot des oe24-Netzwerks integriert und ermöglicht Nutzerinnen und Nutzern einen direkten Einstieg in die IMMOunited-Immobilienwelt. Ergänzt wird die Kooperation durch zweimal wöchentliche aufmerksamkeitsstarke Platzierungen in der Tageszeitung ÖSTERREICH/oe24, die ebenso direkt auf das digitale Immobilienangebot von IMMOunited verweisen. Mit einer verbreiteten Auflage von 400.403 Exemplaren² (inkl. ePaper) ergänzt die Tageszeitung die digitale Reichweite um eine starke Printpräsenz.



Mehr Transparenz für den österreichischen Immobilienmarkt

Mit dem im Juni gestarteten Immobilienportal hat IMMOunited den Schritt in den B2C-Markt vollzogen und dabei bewusst neue Maßstäbe gesetzt. Anders als klassische Immobilienplattformen verbindet IMMOunited attraktive Immobilienangebote mit fundierten Marktinformationen, Preis-Checks, Lageanalysen und transparenten Daten. Käufer, Mieter, Verkäufer und Investoren erhalten dadurch weit mehr als ein klassisches Immobilieninserat – sie profitieren von einer fundierten Entscheidungsgrundlage auf Basis der langjährigen Datenkompetenz von IMMOunited. Aktuell vereint das Portal bereits rund 60.000 Immobilienangebote von mehr als 658 Maklern und Bauträgern und zählt damit zu den umfangreichsten neuen Immobilienplattformen Österreichs.

„Es gibt Produkte, über die man spricht – und Produkte, die etwas verändern. Unser neues Immobilienportal gehört definitiv zur zweiten Kategorie. Eine Immobilie zu kaufen oder zu mieten zählt für die meisten Menschen zu den wichtigsten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens. Oft fehlen gerade hier jedoch verlässliche Daten, Preis-Checks und professionelle Marktinformationen. Das ändern wir jetzt mit IMMOunited – einem Portal, das Transparenz nicht nur verspricht, sondern liefert“, freut sich Roland Schmid, Eigentümer und Geschäftsführer der IMMOunited GmbH.

Starke Reichweite trifft Immobilienkompetenz

Mit der strategischen Medienpartnerschaft erweitert die oe24 media group ihr Serviceangebot um einen zusätzlichen Mehrwert für alle Leserinnen und Leser mit Interesse an den Themen Immobilien und Investment. Gleichzeitig erhält IMMOunited Zugang zur reichweitenstarken Print- und Digitalwelt einer der führenden Medienmarken Österreichs.

„Mit IMMOunited haben wir einen starken Partner gewonnen, der für Datenkompetenz, Transparenz und Innovation am österreichischen Immobilienmarkt steht. Unsere Nutzerinnen und Nutzer interessieren sich täglich für Themen rund um Immobilien. Durch diese strategische Medienpartnerschaft schaffen wir einen zusätzlichen Service und präsentieren ausgewählte Top-Objekte dort, wo sich täglich Millionen Menschen informieren – auf oe24.at und in der Tageszeitung ÖSTERREICH/oe24. So schaffen wir einen direkten und einfachen Weg vom ersten Interesse bis zum konkreten Immobilienangebot auf IMMOunited“, sagt Niki Fellner, Geschäftsführer der oe24 media group.

Die Partnerschaft verbindet die crossmediale Reichweite der oe24 media group mit der langjährigen Immobilien- und Datenkompetenz von IMMOunited. Als Marktführerin für Grundbuch- und Immobiliendaten analysiert IMMOunited seit 2007 sämtliche Immobilientransaktionen in Österreich und schafft mit innovativen digitalen Lösungen ein Höchstmaß an Transparenz am Immobilienmarkt. Das neue Immobilienportal vereint diese einzigartige Datenkompetenz mit einer modernen, benutzerfreundlichen Plattform und bietet neben attraktiven Immobilienangeboten auch Preis-Checks, Lageanalysen und fundierte Marktinformationen. Die strategische Medienpartnerschaft bildet den Auftakt für eine langfristige Zusammenarbeit beider Unternehmen. Gemeinsam wollen IMMOunited und die oe24 media group ihre jeweiligen Stärken bündeln, um hochwertige Immobilienangebote noch sichtbarer zu machen, Interessierten einen echten Mehrwert bei der Immobiliensuche zu bieten und neue Impulse für den österreichischen Immobilienmarkt zu setzen.



¹ Quelle: Österreichische Webanalyse (ÖWA), Q1/2026, Dachangebote, durchschnittliche Monatswerte, Basis Internetnutzer.

² Quelle: Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK), Jahresschnitt 2025, Wochenschnitt Dienstag–Freitag, verbreitete Auflage Inland, Kombi ÖSTERREICH & oe24