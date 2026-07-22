Fußball-WM 2026: Streaming-Rekord des ESC übertroffen

Wien (OTS) -

Neue Streaming-Höchstwerte hat die Fußball-Weltmeisterschaft beim ORF und seiner Technik-Tochter Big Blue Marble erzielt: Mit einer durchschnittlichen Reichweite von 351.000 Zuschauerinnen und Zuschauern Zugriffs-Lastspitzen von bis zu 2,5 Terabit übertraf das diesjährige WM-Finale den erst beim Eurovision Song Contest (ESC) 2026 aufgestellten Rekord.

„Nach dem ESC war für uns klar, dass die Fußball-WM technisch noch einmal eine andere Dimension bedeuten würde. Wir haben unsere Kapazitäten gezielt darauf ausgerichtet und konnten dem ORF dadurch auch bei absoluten Rekordlasten eine stabile und verlässliche Streaming-Infrastruktur liefern“ resümiert Norbert Grill, CTO von Big Blue Marble.

Rekorde über das gesamte Turnier hinweg

Grundlage für die Streaming-Bestmarken war eine umfassende technische Vorbereitung, die Big Blue Marble unmittelbar aus den Erfahrungen des ESC ableitete. So wurden vor dem Turnier unter anderem die Hardware-Kapazität der eigenen Systeme nahezu verdoppelt und die extern angebundenen, AWS-basierten Cloud-Services entsprechend angepasst.

Streaming-Rekorde gab es für den ORF und Big Blue Marble über das gesamte Turnier hinweg: Nach dem Gruppen-Auftaktspiel Österreich gegen Jordanien in der Vorrunde wurden sowohl im Halb- als auch im Finale neue Höchstwerte erreicht. Bei insgesamt acht Spielen wurden die ESC-Rekordwerte geknackt. Zudem zum Vergleich: Beim Finale der WM vor vier Jahren lag die Spitzenlast noch bei 930 Gigabit. Die Streaming-Last hat sich damit nahezu verdreifacht.

„Große Live-Events stellen höchste Anforderungen an eine leistungsfähige technische Infrastruktur. Umso mehr freut es mich, dass die intensive Vorbereitung und die enge Zusammenarbeit zwischen ORF und Big Blue Marble die Grundlage für diese neuen Streaming-Rekorde geschaffen haben” unterstreicht Harald Kräuter, ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung.

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist ein internationaler Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

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