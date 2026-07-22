- 22.07.2026, 10:00:02
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Der „Ö1 Kulturtalk“ am 26. Juli zum Auftakt der Salzburger Festspiele
Am Sonntag, den 26. Juli ist der nächste „Ö1 Kulturtalk“ (18.15 Uhr) zu hören. Christine Scheucher spricht mit Thomas Kramar („Die Presse“), Martin Traxl (ORF-TV-Kulturchef) und Hedwig Kainberger („Salzburger Nachrichten“) über die Highlights der Salzburger Festspiele.
Als Bühne der Welt präsentieren sich die Salzburger Festspiele seit 1920. Damals legten die Gründerväter Max Reinhardt, Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss das Fundament für ein Festival mit internationaler Strahlkraft. Kriege, Krisen und politische Bruchlinien werden nicht nur beim traditionellen Festakt zur Eröffnung einmal mehr im Fokus stehen. Die Festrede hält in diesem Jahr die belarussische Aktivistin und Musikerin Maria Kalesnikava. Der gefeierte deutsche Regisseur Ulrich Rasche, bekannt für seine maschinellen Materialschlachten, bringt Goethes „Faust I“ als psychoanalytisches Kammerspiel auf die Bühne und Teodor Currentzis leitet Chor und Orchester einer neuen Inszenierung von George Bizets Publikumshit „Carmen“. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at.
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