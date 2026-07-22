Vielfalt als Erfolgsfaktor: BRZ setzt auf generationenübergreifende Zusammenarbeit

Wien (OTS) -

Das Bundesrechenzentrum (BRZ) setzt auf Diversität und Chancengleichheit und verstärkt auf das Potenzial altersgemischter Teams: Dazu gehören u. a. gezielte Impulse zur Erhöhung des Frauenanteils, die Förderung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder die Nutzung des Potenzials älterer Arbeitnehmer:innen, gepaart mit neuen Skills von Arbeitnehmer:innen am Beginn ihrer Berufslaufbahn – erprobt wird hier auch ein Reverse-Mentoring-Programm. Seit Juli 2026 unterstützt das BRZ die „Charta der Vielfalt“ und unterstreicht so sein Engagement für Diversität.

Diversität bei BRZ-Mitarbeitenden

Das BRZ fördert Diversität in unterschiedlichsten Dimensionen – etwa bei Nationalität, Alter oder Geschlecht:

Im BRZ arbeiten Mitarbeiter:innen aus 39 Nationen.

26 Prozent der Neueintritte im Jahr 2025 waren Frauen, der Frauenanteil der Gesamtbelegschaft liegt derzeit bei rund 24 Prozent.

Das BRZ fördert gezielt auch Bewerber:innen über 50 Jahre, da diese wichtigen Kenntnisse und Expertisen mitbringen: es entfallen rund 10 Prozent der Neueintritte auf Personen über 50 Jahre.

Reverse Mentoring: Lernen in beide Richtungen

Um den generationenübergreifenden Austausch gezielt zu fördern, erprobt das BRZ Reverse Mentoring: Jüngere Mitarbeiter:innen fungieren dabei als Mentorinnen/Mentoren für erfahrene Kolleginnen und Kollegen – etwa bei digitalen Trends, neuen Technologien oder modernen Arbeitsweisen. „ Das Modell Reverse Mentoring ergänzt bestehende Programme im Unternehmen, die auf Wissenstransfer, kontinuierliche Weiterbildung und Führungskräfteentwicklung abzielen. Es schafft eine Lernkultur, die Erfahrungswissen ebenso wertschätzt wie neue Impulse “, so BRZ-Geschäftsführerin Christine Sumper-Billinger.

Vielfalt als Erfolgsfaktor