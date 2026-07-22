  • 22.07.2026, 09:37:33
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  • OTS0020

David gegen Goliath – UNIQA ÖFB Cup-Auftakt SV Seekirchen vs. SK Sturm Graz am Freitag um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Außerdem: Austria Wien in der 2. Runde der Conference League-Qualifikation, der deutsche Supercup BVB vs. FCB & die Eröffnungsspiele der Deutschen Bundesliga live auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) - 

In der ersten Runde des UNIQA ÖFB Cup kommt es zwischen dem SV Teampool Seekirchen und dem SK Puntigamer Sturm Graz zu einem Wiedersehen nach elf Jahren. Am 22. September 2015 setzte sich der Bundesligist im Cup mit 7:0 durch. Die Flachgauer beendeten die Vorsaison in der Regionalliga West am vierten Tabellenplatz und wollen Vizemeister Sturm gleich in der ersten Runde ein Bein stellen und Cup-Geschichte schreiben. Ein volles Haus und Volksfeststimmung im Sportzentrum Aug sind garantiert. JOYN & PULS 4 übertragen am Freitag, den 24. Juli ab 20:15 Uhr live.
Das Duell ist das erste exklusive UNIQA ÖFB Cup-Spiel auf JOYN & PULS 4 der neuen Rechteperiode. JOYN & PULS 4 übertragen ab der Cup-Saison 2026/27 ein ausgewähltes Spiel (Zweitwahlrecht) des UNIQA ÖFB Cup von der 1. Runde bis inklusive einem Viertelfinale.

Der Fußballsommer live auf JOYN & PULS 4: Conference League-Qualifikation, UNIQA ÖFB Cup & deutscher Spitzenfußball

Conference League-Qualifikation, 2. Runde: FK Liepāja vs. Austria Wien
Am Donnerstag, den 23. Juli 2026 um 16:45 Uhr live & exklusiv im Free-TV auf JOYN & PULS 4
Moderator: Mario Hochgerner
Experte: Manuel Ortlechner

UNIQA ÖFB Cup, 1. Runde: SV Teampool Seekirchen vs. SK Puntigamer Sturm Graz
Am Freitag, den 24. Juli 2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4
Moderatorin: Sophie Werner
Field Reporter: Lukas Kapun
Kommentator: Florian Knöchl
Experte: Thorsten Schick

2. Deutsche Bundesliga, 1. Spieltag: VfL Bochum 1848 vs. Hertha BSC
Am Freitag, den 7. August 2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4
Moderator: Phillip Hajszan
Field Reporter: Julian Kurzwernhart
Kommentator: Florian Knöchl

Franz Beckenbauer Supercup: Borussia Dortmund vs. FC Bayern München
Am Samstag, 22. August 2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4
Moderator: Phillip Hajszan
Field Reporter: Lukas Kapun
Kommentator: Florian Knöchl

Deutsche Bundesliga, 1. Spieltag: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart
Am Freitag, 28. August 2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4
Moderator: Phillip Hajszan
Field Reporter: Julian Kurzwernhart
Kommentator: Florian Knöchl

Rückfragen & Kontakt

ProSiebenSat.1 PULS 4
Stephanie Woloch
E-Mail: [email protected]

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Rückfragen & Kontakt

ProSiebenSat.1 PULS 4
Stephanie Woloch
E-Mail: [email protected]

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