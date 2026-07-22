Hörbi Kund:innen sparen 20 % auf HelloGlobe Travel eSIMs

Wien (OTS) -

Der österreichische Mobilfunkanbieter Hörbi erweitert sein Serviceangebot für Reisende und kooperiert ab sofort mit dem internationalen Travel eSIM Anbieter HelloGlobe. Hörbi Kund:innen erhalten mit dem Aktionscode HELLOHOERBI20 einen Rabatt von 20 Prozent auf alle HelloGlobe Travel eSIM-Datenpakete.

Die Kooperation richtet sich an Urlauber:innen, Geschäftsreisende und digitale Nomad:innen, die außerhalb der Europäischen Union kostengünstig online bleiben möchten. Mit der HelloGlobe Travel eSIM lassen sich hohe Roaming-Kosten vermeiden und mobile Datenpakete für Reiseziele weltweit buchen.

Reise-Internet weltweit mit HelloGlobe

Travel eSIMs von HelloGlobe ermöglichen erschwinglichen Zugang zu mobilem Internet in zahlreichen Reiseländern rund um den Globus, darunter beliebte Fernreiseziele wie Ägypten, die Dominikanische Republik, Mauritius und Japan. Die Reise eSIM wird einmalig auf dem Smartphone installiert und kann dauerhaft genutzt werden. Für jede neue Reise wählen Nutzer:innen einfach das gewünschte Reiseland und ein passendes Datenpaket aus und aktivieren dieses direkt über die HelloGlobe App. Ein besonderer Vorteil: Die Travel eSIM bleibt dauerhaft am Smartphone gespeichert und muss nicht für jede Reise neu installiert werden. Zusätzliche Datenpakete können jederzeit flexibel nachgeladen werden. Als zusätzlicher Vorteil erhalten Hörbi Kund:innen 20 Prozent Rabatt auf alle HelloGlobe Datenpakete.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

20 % Preisvorteil auf HelloGlobe Datenpakete für Hörbi Kund:innen mit dem Promo-Code „HELLOHOERBI20“ *

Schnelles und verlässliches mobiles Internet auf Reisen weltweit

Nutzung ohne physische SIM-Karte – einfach, sicher und komfortabel

Einmal aktivieren, dauerhaft nutzen

Datenpakete flexibel für jede weitere Reise aufladen

24/7 Kundensupport über App und Web

Verfügbar über die HelloGlobe App (iOS & Android) oder auf https://helloglobe.com

Hotspot-Funktion für die Nutzung auf weiteren Geräten nutzbar

So funktioniert die Travel eSIM

Nach der Installation läuft die HelloGlobe Travel eSIM parallel zur bestehenden SIM-Karte oder eSIM auf dem Smartphone. Nutzer:innen bleiben dadurch unter ihrer gewohnten Rufnummer für Anrufe und SMS erreichbar. Die mobile Datennutzung erfolgt über die HelloGlobe Travel eSIM im jeweiligen Reiseland. Das gewünschte Datenpaket kann bereits vor Reiseantritt oder jederzeit ausgewählt und aktiviert werden.

Perfekt für Urlaub, Geschäftsreisen und digitale Nomad:innen

Die HelloGlobe Travel eSIM bietet eine einfache und flexible Möglichkeit für mobiles Internet auf Reisen. Sie eignet sich für Urlaubsreisen ebenso wie für Geschäftsreisende oder digitale Nomad:innen, die auch außerhalb der EU auf eine zuverlässige mobile Datenverbindung angewiesen sind. Dank der unkomplizierten Aktivierung, der dauerhaften Wiederverwendbarkeit und der flexiblen Auswahl internationaler Datenpakete bleiben Nutzer:innen weltweit mit Familie, Freund:innen oder Kolleg:innen verbunden. Die HelloGlobe Travel eSIM unterstützt auch die Nutzung als mobiler Hotspot. Mehr auf www.helloglobe.com

*Es gelten die jeweiligen Aktions- und Geschäftsbedingungen von Hörbi und HelloGlobe. Weitere Informationen unter www.hoerbi.at und www.helloglobe.com.

Über Hörbi

Hörbi ist ein digitaler Mobilfunkanbieter in Österreich und steht für einfache, günstige und flexible Mobilfunktarife ohne Mindestvertragslaufzeit. Die Tarife sind als klassische SIM-Karte oder eSIM unter www.hoerbi.at erhältlich.

Alle aktuellen Tarife beinhalten unlimitierte Minuten und SMS in Österreich sowie innerhalb der EU und bieten zusätzlich inkludiertes Datenvolumen für die EU-Nutzung. Hörbi wird im Netz von Drei betrieben. Eine Servicepauschale fällt nicht an. Tarife können flexibel gewechselt, pausiert oder gekündigt werden und lassen sich bequem über die Hörbi App verwalten.