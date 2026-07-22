ÖAMTC: Volle Straßen Richtung Süden – die Staus werden länger

Wien (OTS) -

In fast allen europäischen Ländern sind Sommerferien. Zusätzlich sorgen Veranstaltungen regional für erhöhtes Verkehrsaufkommen. „Langsam steuern wir auf den Höhepunkt des Sommerreiseverkehrs zu“, weiß ÖAMTC-Verkehrsexperte Harald Lasser, „der Verkehr wird an jedem Wochenende stärker.“

Besonders betroffen sind die klassischen Urlauberrouten Richtung obere Adria, aber auch der Rückreiseverkehr macht sich bereits bemerkbar. Parallel dazu sorgen der Formel-1-Grand-Prix von Budapest, die Bregenzer Festspiele sowie die Ennstal Classic für zusätzliche Verkehrsströme und Verzögerungen.

Zwtl.: Staupunkte im Überblick

A1, West Autobahn: vor dem Grenzübergang Walserberg

A2, Süd Autobahn: vor der Baustelle Tunnelkette Pack

A4, Ost Autobahn: vor dem Grenzübergang Nickelsdorf

A8, Innkreis Autobahn: vor dem Grenzübergang Suben

A9, Pyhrn Autobahn: vor den Mautstellen sowie dem Grenzübergang Spielfeld

A10, Tauern Autobahn: vor der Mautstelle St. Michael und den Tunnelbereichen

A11, Karawanken Autobahn: vor dem Karawankentunnel

B179, Fernpass Straße: im gesamten Verlauf, speziell vor dem Grenztunnel Füssen

A12, Inntal Autobahn: vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden

A13, Brenner Autobahn: Innsbruck bis Mautstelle Schönberg und vor der Baustelle Luegbrücke

Im benachbarten Ausland:

Bereich Großes Deutsches Eck (A8/A93)

Tschechien: A5/B7 Grenzübergang Drasenhofen

Ungarn: M1 Györ bis Budapest

Südtirol Brenner Autobahn (A22)

Italien: Kanaltal A23 (Alpe-Adria-Autobahn) vor der Mautstelle Ugovizza

Grenze Slowenien / Kroatien: Gruskovje – Macelj (A4/A2)

Zwtl.: Formel 1 in Budapest

Von Freitag (24. Juli) bis Sonntag (26. Juli) gastiert der Formel 1 Grand Prix am Hungaroring nahe Budapest. Vor allem nach Rennende am Sonntag ist mit erheblichem Rückreiseverkehr zu rechnen, besonders beim Grenzübergang Nickelsdorf (M1/A4) kann es länger dauern.

Auf der ungarischen M1 gibt es derzeit zwischen Hegyeshalom und Budapest zahlreiche Baustellen mit Gegenverkehrsbereichen und Fahrbahnverengungen. Erhebliche Zeitverluste sollten vor allem zwischen Tatabánya und Szárliget, Bicske und Biatorbágy eingerechnet werden. Bei einem Unfall oder einem defekten Fahrzeug kann sich hier sehr rasch Stau bilden, daher bitte ausreichend Zeitreserven einplanen.

ÖAMTC-Tipp: Wir raten allen Ungarnreisenden, die elektronische Mautvignette schon vor Fahrtantritt online zu kaufen, um zusätzliche Wartezeiten bei Nickelsdorf durch den Vignettenkauf an der Grenze zu vermeiden.

Zwtl.: Bregenzer Festspiele

Bis 23. August locken die Bregenzer Festspiele wieder viele Kulturinteressierte an den Bodensee. Die Zubringer zum Festspielgelände sind die Rheintal Autobahn (A14) im Bereich Pfänder und City Tunnel in Bregenz, die Vorarlberger Straße (L190) von Lochau nach Bregenz sowie die Schweizer Straße (L202) vom Grenzübergang St. Margrethen-Höchst über Hard nach Bregenz. Der ÖAMTC rät zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Festspieltickets gelten als Fahrschein für öffentliche Verkehrsmittel.

Zwtl.: Rund 100.000 Gäste bei der Ennstal Classic erwartet

Noch bis zum 25. Juli wird die Schladming-Dachstein-Gröbming-Region wieder zum Treffpunkt für Oldtimer-Liebhaber. Die Zufahrt für Zuschauende erfolgt ausschließlich über Gröbming Ost. Mit Verzögerungen auf der B320 (Ennstal Straße) vor der Abfahrt ist daher laut ÖAMTC zu rechnen, außerdem wird der Verkehrsfluss zwischen der A9-Abfahrt Liezen und Wörschach immer wieder ins Stocken kommen.

Zwtl.: ÖAMTC-Infos für das Ausland: Das Reise-Radar

Aktuelle Verkehrsinformationen aus dem Ausland können über das ÖAMTC-Reise-Radar eingeholt werden, https://shorturl.at/Xt0Ek . Für die Planung der individuellen Reise empfiehlt sich der ÖAMTC-Routenplaner, www.oeamtc.at/routenplaner .

AVISO: Grafik zu den Strecken mit Staugefahr im Sommerreiseverkehr als Download unter https://www.oeamtc.at/Sommer_2026.png/87.756.957 (Grafik: ÖAMTC, Veröffentlichung honorarfrei)

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs: www.oeamtc.at/apps .

(Schluss)

ÖAMTC-Mobilitätsinformationen