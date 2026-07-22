„Friedhof to go“: Friedhöfe Wien starten Mobiltelefon-Guide für den Wiener Zentralfriedhof

Wien (OTS) -

Friedhöfe Wien erweitern ihr Angebot am Wiener Zentralfriedhof um einen neuen Guide fürs Handy. Mit „Friedhof to go“ können Besucher*innen den Friedhof auf einfache Weise mit dem eigenen Smartphone erkunden. Der Guide bietet Rundgänge in 20 Sprachen, Hörbeiträge, Navigation am Gelände und verschiedene Themen-Touren.

Der Wiener Zentralfriedhof zählt mit mehr als 330.000 Grabstellen, darunter rund 1.000 Ehrengräbern, zu den bedeutendsten Ruhestätten Europas. Auf einer Fläche von rund 2,4 Quadratkilometern spiegelt er die Wiener Kultur- und Stadtgeschichte wider und zieht jedes Jahr hunderttausende Besucher*innen aus dem In- und Ausland an. Um vor allem die zahlreichen Ehrengräber kompakt zu erschließen, gibt es bereits Ehrengräberbücher der Friedhöfe Wien. Mit dem neuen Guide „Friedhof to go - Smartphone Audio Guide“, der gemeinsam mit nuseum.ai entwickelt wurde, sind diese Inhalte nun auch digital zugänglich. So lassen sich Ehrengräber und besondere Denkmäler am Zentralfriedhof direkt am Mobiltelefon noch einfacher entdecken.

„Als Wiener Stadtwerke gestalten wir Infrastruktur, die den Alltag der Menschen verbessert – analog wie digital. Der Smartphone Guide für den Wiener Zentralfriedhof zeigt, wie wir mit innovativen Technologien kulturelles Erbe bewahren und zugleich neue Zugänge schaffen. So machen wir einen der bedeutendsten Erinnerungsorte Europas für Wienerinnen und Wiener ebenso wie für internationale Gäste noch erlebbarer", sagt Monika Unterholzner, stellv. Generaldirektorin der Wiener Stadtwerke.

„Der Wiener Zentralfriedhof ist für viele Menschen ein Ort mit ganz persönlicher Bedeutung, zugleich aber auch ein besonderer Teil der Wiener Geschichte. Mit unserem Guide ,Friedhof to go‘ machen wir das über Jahrzehnte gewachsene Wissen der Friedhöfe Wien auf neue Weise zugänglich“, sagt Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien.

Auf den Spuren von Beethoven, Falco und Co. im eigenen Handy

Nach Scannen eines QR-Codes startet der Audioguide direkt am Mobiltelefon. Besucher*innen erhalten Informationen zu Ehrengräbern und Denkmälern, können zwischen thematischen Rundgängen von 30 bis 120 Minuten wählen und sich per digitaler Karte über das Gelände navigieren lassen. Zusätzlich gibt es eine Chatfunktion, über die Fragen zu Grabstätten, Geschichte und Besonderheiten des Zentralfriedhofs beantwortet werden können.

„Was uns an der Zusammenarbeit mit den Friedhöfen Wien besonders freut: Wir arbeiten als ein Projektteam auf Augenhöhe. Auf der einen Seite jahrzehntelanges Wissen über den Zentralfriedhof und die Stärken eines Konzerns, auf der anderen wir als externe Innovationstreiber, die frischen Wind und kreative Ideen einbringen. Die gemeinsame Arbeitsweise entspricht der eines Start-ups: schnell ausprobieren, Besucher*innen fragen, verbessern. Genau dieser Ansatz ist essenziell, um das bestmögliche Erlebnis für die Besucher*innen zu schaffen“, so Julian Harbort, Co-Founder von nuseum.ai.

Das Angebot wird laufend weiterentwickelt. Dafür werden Rückmeldungen von Besucher*innen vor Ort eingeholt und Nutzungsdaten anonym ausgewertet. So sollen in Zukunft weitere Themen-Touren entstehen. „Friedhof to go“ ist in 20 Sprachen verfügbar. Der Zugang kostet 8,40 Euro und ist 24 Stunden ab Aktivierung gültig. Erhältlich ist das Angebot via Website, im Friedhofsshop online, bei Tor 2 sowie über QR-Codes auf dem Gelände.