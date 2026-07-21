A1 Group berichtet starkes zweites Quartal 2026 und bestätigt Jahresausblick

Wien (OTS) -

Gesamtumsätze stiegen um 4,2 % auf 1,43 Milliarden Euro

EBITDA ohne Restrukturierungskosten stieg um 4,3 % auf 562 Millionen Euro

Nettoergebnis stieg um 16,0 % auf 176 Millionen Euro

Die internationalen Umsätze wuchsen um 9,1 %, angetrieben durch ein starkes Wachstum der Dienstleistungserlöse in allen CEE-Märkten.

Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

Die A1 Group zeigte im zweiten Quartal 2026 eine starke Performance. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 4,2 % auf 1,43 Milliarden Euro, während das EBITDA ohne Restrukturierungskosten um 4,3 % auf 562 Millionen Euro stieg. Das Nettoergebnis stieg um 16,0 % auf 176 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr stiegen die Umsätze um 4,1 % auf 2,80 Milliarden Euro, und das EBITDA ohne Restrukturierung erreichte 1,10 Milliarden Euro.

"Unsere starke Leistung im zweiten Quartal zeigt die Widerstandsfähigkeit der A1 Group und die Vorteile unseres diversifizierten Fußabdrucks. Wir erzielten ein Umsatz- und EBITDA-Wachstum von mehr als 4 %, unterstützt von einem starken Momentum in unseren internationalen Märkten sowie anhaltender Nachfrage nach Breitband-, IKT-, Sicherheits- und Entertainment-Services. Gleichzeitig verfolgen wir konsequent unsere strategischen Prioritäten: Stärkung unserer digitalen Infrastruktur, Aufbau eines vertrauenswürdigen europäischen KI- und Cloud-Ökosystems auf Basis von Exoscale und Erweiterung unseres B2C-Angebots über traditionelle Konnektivität hinaus. Diese Initiativen sind entscheidend, um für Kunden relevant zu bleiben und bestärken uns darin, unseren Jahresausblick zu bestätigen", sagte Alejandro Plater, CEO der A1 Group.

"Unsere internationalen Märkte lieferten erneut solide Ergebnisse, wobei alle CEE-Töchter zum Wachstum der Servieumsätze beitrugen. In Österreich halfen diszipliniertes Kostenmanagement und laufende Transformationsmaßnahmen, den anhaltenden Wettbewerbsdruck auszugleichen, was trotz geringerer Umsätze zu einem EBITDA-Wachstum führte. Wir konzentrieren uns zudem weiterhin darauf, unsere Kundenbasis zu erweitern, die am Ende des 1. Halbjahrs mehr als 32 Millionen Mobilfunkabonnenten und 6,5 Millionen Festnetz-RGUs im Konzern erreichte. In allen Märkten werden wir weiterhin operative Kosten-Disziplin mit Investitionen in resiliente Infrastruktur und kundenrelevante digitale Dienstleistungen verbinden", ergänzte Thomas Arnoldner, stellvertretender CEO der A1 Group.

Basierend auf der Performance des ersten Halbjahrs bestätigt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet ein Gesamtumsatzwachstum von 2–3 % sowie Investitionsausgaben ohne Spektrum und M&A von rund 750 Millionen Euro.