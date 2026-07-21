Spatenstich in Linz: VALETTA investiert 7 Millionen Euro in neue Produktionsstätte

Linz (OTS) -

Mit dem offiziellen Spatenstich hat die VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH heute den Startschuss für die Erweiterung ihrer Produktionsstätte in Linz gegeben. Rund 7 Millionen Euro investiert das Familienunternehmen in Umbau und Erweiterung um 10.000 m² Nutzfläche – ein klares Bekenntnis zum Industriestandort Oberösterreich. Bis Ende 2027 entstehen auf insgesamt 16.000 m² zeitgemäße Produktions- und Logistikflächen, die dem Unternehmen langfristige Wettbewerbsfähigkeit sichern und Arbeitsplätze in der Region absichern.

Den Festakt begleiteten zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft, darunter Vizebürgermeisterin Merima Zukan – ein Signal für die wirtschaftspolitische Bedeutung des Vorhabens für den Standort Linz. Andreas Klotzner, Geschäftsführer der VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH: „ Mit der Erweiterung unseres Produktionsstandorts bekennen wir uns ein weiteres Mal zu unseren Wurzeln in Linz. Diese Investition schafft die Grundlage dafür, unsere Produktion noch effizienter zu machen und gleichzeitig Arbeitsplätze langfristig zu sichern. “

Kernsanierung im laufenden Betrieb

In den kommenden 16 Monaten wird das Bestandsgebäude umfassend saniert und erweitert – bei laufendem Betrieb, damit Lieferzeiten und Qualität für die Kund*innen durchgehend gesichert bleiben. Der Umbau verbindet Wirtschaftlichkeit mit ökologischem Anspruch: hochwertige Wärmedämmung, energieeffiziente Gebäudetechnik, eine Photovoltaikanlage am Dach sowie optimierte Tageslichtnutzung senken den Energiebedarf der neuen Produktionsstätte spürbar. Fassade, Fenster und technische Infrastruktur werden auf den neuesten Stand gebracht; die Anlage ist zudem so ausgelegt, dass sich die Kapazität bei Bedarf verdoppeln lässt.

Wachstumsmarkt ZIP-Systeme und digitale Tools

Der Klimawandel verschiebt die Nachfrage im Sonnenschutzmarkt spürbar in Richtung windstabiler, energieeffizienter Lösungen – allen voran ZIP-Fenstermarkisen und ZIP-Beschattungssysteme. Für dieses Segment entsteht im Zuge des Umbaus eine eigens optimierte Produktionsumgebung, die Qualität und Liefergeschwindigkeit weiter erhöht. Parallel dazu treibt VALETTA die digitale Transformation voran: Ab August 2026 ergänzt ein neuer Technikkonfigurator das bestehende Angebot und erlaubt es Fachhandel und Planenden, technische Zeichnungen individuell zu konfigurieren und direkt als DWG- oder PDF-Datei herunterzuladen.

Drei Generationen, eine Vision

1960 gegründet, hat sich VALETTA von einer Fertigung einfacher Sonnenschutzprodukte zu einem Industrieunternehmen mit nationaler und internationaler Präsenz entwickelt. Mit der dritten Generation rücken Digitalisierung, automatisierte Produktionsprozesse und digitale Vertriebswerkzeuge zunehmend in den Mittelpunkt – bei klarer Verantwortungs- und Aufgabenteilung und dem gemeinsamen Anspruch, VALETTA als Qualitätsmarke in Österreich und darüber hinaus weiter zu stärken.

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