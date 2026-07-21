Kulturstadträtin Kaup-Hasler bei den 80. Bregenzer Festspielen: Wiener Symphoniker sind kulturelle Botschafter Wiens

Wien (OTS) -

Zur Eröffnung der 80. Bregenzer Festspiele reist Wiens Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler nach Bregenz. Im Zentrum der Reise steht die enge Verbindung zwischen Wien und den Bregenzer Festspielen, die von den Wiener Symphonikern seit Beginn des Festivals im Jahr 1946 auf besondere Weise mitgetragen wird.

„Achtzig Jahre Bregenzer Festspiele – achtzig Jahre voller Musik, der Begegnung und des Austauschs. Dass Wien und Bregenz seit so vielen Jahrzehnten auf so lebendige Weise verbunden sind, ist ein starkes Zeichen für die Kraft der Kultur über Stadt- und Landesgrenzen hinweg“, betont Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Die Wiener Symphoniker stehen wie kaum ein anderes Orchester für die musikalische Exzellenz der Stadt Wien. Mit ihren Auftritten tragen sie die Strahlkraft der Musikhauptstadt Wien mit ihrer ungeheuren musikalischen Geschichte und Gegenwart Jahr für Jahr weit über die Stadtgrenzen hinaus.“

Der Intendant der Wiener Symphoniker, Jan Nast: „Wir freuen uns, seit 80 Jahren als Residenzorchester mit den Bregenzer Festspielen verbunden zu sein. Mit Verdis La Traviata, Janáčeks Die Ausflüge des Herrn Brouček sowie unseren drei Orchesterkonzerten können wir die ganze Bandbreite und Qualität unseres Orchesters präsentieren. Den Bregenzer Festspielen und ihrer Intendantin Lilli Paasikivi gratulieren wir herzlich zum 80-jährigen Jubiläum. Wir freuen uns auf außergewöhnliche Festivalabende und darauf, dieses besondere Jubiläum gemeinsam mit unserem Publikum zu feiern.“

Die langjährige Verbindung zwischen Wien und den Bregenzer Festspielen machen die Wiener Symphoniker auf besondere Weise sichtbar: Als Orchestra in Residence prägt das Orchester das Festival mit: Sie bereichern die Festspiele als Opernorchester bei den Aufführungen auf der Seebühne und im Festspielhaus und spielen zudem Symphoniekonzerte und Kammermusikabende. Mit dem Tag der Wiener Symphoniker im Stadtzentrum von Bregenz vor Beginn der Festspiele setzt das Orchester zudem einen zusätzlichen Akzent.