Mit Herzblut zu Höchstnoten

Millstätter See, Bad Kleinkirchheim, Nockberge (OTS) -

Wer in Qualität investiert, gewinnt

Region Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge baut Qualitätsprofil weiter aus. Aktuelle Auszeichnungen und Qualitätszertifizierungen für drei Betriebe unterstreichen den Qualitätskurs der Destination, die mit einem Fünf-Sterne-Superior-Hotel, einem Fünf-Sterne-Hotel und zwölf Vier-Sterne-Superior-Betrieben über eine außergewöhnlich hohe Dichte an Spitzenbetrieben verfügt. Die jüngsten Prämierungen reichen vom alpinen Luxus-Chalet über Urlaub am Bauernhof bis hin zur zertifizierten Servicequalität.

CHALET FALK überzeugt im Luxussegment und schlägt Salzburg und Tirol

Im High-End-Bereich holt das CHALET FALK in Bad Kleinkirchheim eine begehrte Trophäe nach Kärnten. Beim renommierten Branchenaward von MeinTopHotel „Lieblingschalet 2026“ (Kategorie „Ausstattung“) setzte es sich gegen viele etablierte Premiumhäuser durch. Ausschlaggebend war das stimmige Gesamtkonzept: absolute Privatsphäre, weite Panorama-Glasfronten und edle Naturmaterialien treffen auf eine Ausstattung, die keine Wünsche offen lässt – inklusive Private Spa mit Panorama-Sauna und beheiztem Außenpool. „ Dass wir diesen Preis, der traditionell stark von Tirol, Südtirol und Salzburg geprägt ist, nach Kärnten holen konnten, ist eine großartige Anerkennung für unsere Philosophie und die harte Arbeit “, freut sich Daniel Marschalt.

Landhof „Ebner 1822“: Erster in Österreich die volle Punktzahl

Wie vielseitig Qualität sein kann, beweist der frisch eröffnete Landhof „Ebner 1822“ in Gnesau. Barbara und Mario Sonnleitner erreichten bei der Vergabe von fünf Blumen, der höchsten Kategorie für Urlaub am Bauernhof, mit 70 von 70 Punkten als erster Betrieb Österreichs die Höchstpunktzahl. Ihre Ferienhäuser aus Holz, Stroh und Lehm verbinden traditionelles Handwerk virtuos mit modernem Komfort. „ Wir haben nie für eine Bewertung gebaut, sondern für unsere Gäste. Dass daraus die höchste Punktzahl wird, die je ein Betrieb in Österreich erreicht hat, macht uns unglaublich stolz “, so Mario Sonnleitner, der seine internationale Hotellerie-Erfahrung nun auf dem Familienbetrieb einbringt.

Seespitz 37: Volle Punktzahl auch im kleinen Rahmen

Auch kleinere Beherbergungsbetriebe setzen auf höchste Standards: Bei der Rezertifizierung „Qualität+ Kärnten" erreichte Gastgeber Bernhard Eisendle vom Seespitz 37 in Seeboden in der Kategorie Beherbergung bis 30 Betten die volle Punktzahl von 203 von 203 Punkten. „ Man braucht kein Fünf-Sterne-Haus sein, um auf internationalem Niveau zu arbeiten. Man muss es nur konsequent wollen ”, ist Bernhard Eisendle überzeugt.

„ Die Auszeichnungen für das Chalet Falk, den Landhof Ebner 1822 und das Seespitz 37 stehen stellvertretend für viele Betriebe in unserer Region, die kontinuierlich in Qualität, Service und neue Angebote investieren. Sie zeigen, dass unser Qualitätskurs über alle Kategorien hinweg gelebt wird. Zudem arbeiten weitere Betriebe an Zertifizierungen, Klassifizierungen und umfassenden Investitionen in ihre Häuser. Dieser kontinuierliche Qualitätsanspruch macht die Region langfristig wettbewerbsfähig “, sagt Regionsgeschäftsführer Christian Stattmann.

Auf einen Blick