Monatlich in den Pflegeberuf einsteigen

Wien (OTS) -

Wer in Wien einen sinnvollen Beruf mit guten Zukunftsaussichten und Sicherheit sucht, kann bei den Wiener Sozialdiensten besonders flexibel starten: Sowohl für die Ausbildung zur Heimhilfe als auch zur Pflegeassistenz gibt es nahezu monatliche Termine für den Einstieg, die nächsten im September, Oktober und November 2026. Beide Ausbildungen sind für die Teilnehmer:innen kostenlos und bieten nach erfolgreichem Abschluss eine Arbeitsplatzgarantie bei den Wiener Sozialdiensten.

Die Heimhilfe-Ausbildung dauert rund 14 Wochen und bereitet praxisnah auf den Beruf vor. Die Ausbildung zur Pflegeassistenz vermittelt innerhalb eines Jahres das notwendige theoretische und praktische Wissen für eine verantwortungsvolle Tätigkeit in der mobilen Pflege. Beide Ausbildungen werden im Rahmen von „Jobs PLUS Ausbildung“ gemeinsam mit dem AMS Wien und dem waff gefördert. Dadurch entstehen für die Teilnehmer:innen keine Ausbildungskosten, zusätzlich erhalten sie während der Ausbildungszeit finanzielle Unterstützung.

„ Pflege und Betreuung sind Berufszweige mit langfristiger Perspektive und großer gesellschaftlicher Bedeutung. Wir begleiten unsere Auszubildenden vom ersten Tag an und bieten ihnen nach erfolgreichem Abschluss einen sicheren Arbeitsplatz. Wer gerne mit Menschen arbeitet, einfühlsam ist und Verantwortung übernehmen möchte, findet bei uns vielfältige und hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten “, sagt Pflegedienstleiter Thomas Mörth.

Die Wiener Sozialdienste sind seit 80 Jahren für Menschen in Wien da und zählen zu den etablierten Arbeitgeber:innen im Gesundheits- und Sozialbereich. Allein die Heimhilfe-Ausbildung hat eine lange Tradition: Seit mehr als fünf Jahrzehnten werden hier qualifizierte Fachkräfte ausgebildet. Erst im vergangenen Jahr feierten die Wiener Sozialdienste das 50-jährige Jubiläum ihrer Heimhilfe-Ausbildung – ein Meilenstein, der die langjährige Kompetenz in der Ausbildung und Begleitung von Betreuungskräften unterstreicht.

„ Wir wissen, dass viele Menschen auf der Suche nach einer beruflichen Neuorientierung oder einem sicheren Arbeitsplatz sind. Mit unseren kostenlosen Ausbildungen und der garantierten Anstellung bieten wir eine echte Perspektive – unabhängig davon, ob jemand gerade ins Berufsleben einsteigt oder sich neu orientieren möchte “, betont Marianne Hengstberger, Geschäftsführerin der Wiener Sozialdienste Alten- und Pflegedienste.

Gesucht werden Menschen mit Freude am Umgang mit anderen, Verantwortungsbewusstsein und Interesse an einer Tätigkeit, die täglich einen Unterschied macht.

Informationen und Bewerbung:

Heimhilfe-Ausbildung: https://www.wienersozialdienste.at/heimhilfe-ausbildung/

Pflegeassistenz-Ausbildung: https://www.wienersozialdienste.at/pflegeassistenz-ausbildung/