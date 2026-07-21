- 21.07.2026, 13:22:02
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- OTS0077
Conference League: PULS 4 & JOYN zeigen exklusiv FK Liepāja vs. Austria Wien am Donnerstag um 16:45 Uhr LIVE
2. Runde der Conference League-Qualifikation: Austria Wien trifft auf den FK Liepāja. PULS 4 & JOYN zeigen das Duell exklusiv im Free-TV.
Europacup-Fieber für Austria Wien: Der Wiener Verein gastiert in Lettland beim FK Liepāja und will sich in der 2. Runde der Conference League-Qualifikation eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel sichern. Ob die Wiener auswärts den ersten Schritt Richtung internationale Gruppenphase machen, zeigen JOYN und PULS 4 am Donnerstag live & exklusiv um 16:45 Uhr. Moderiert wird von Mario Hochgerner gemeinsam mit dem ehemaligen Austria Wien Kapitän & Sportdirektor des Vereins Manuel Ortlechner als Experte. Austria Wien geht zielsicher in das Spiel, Liepāja könnte die Stärke des Heimspiels in die Karten spielen. Wer wird sich am Donnerstag durchsetzen?
Moderator: Mario Hochgerner
Experte: Manuel Ortlechner
Conference League-Qualifikation, 2. Runde: FK Liepāja vs. Austria Wien
Am Donnerstag, den 23. Juli 2026 um 16:45 Uhr live & exklusiv im Free-TV auf JOYN & PULS 4
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