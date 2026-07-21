Totschnig: Klimafitte Sorten sichern stabile Erträge

Wien (OTS) -

Der Klimawandel ist längst auf Österreichs Feldern angekommen und Extremwetterereignisse wie Trockenheit und längere Hitzeperioden setzen die heimische Landwirtschaft unter Druck. Die Folgen sind bei der diesjährigen Ernte bereits deutlich spürbar, denn je nach Region müssen sich die Bäuerinnen und Bauern auf deutliche Einbußen von 30 bis 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr einstellen.



„Trockenheit, Hitze und Wetterextreme stellen unsere Landwirtschaft vor enorme Herausforderungen, deshalb ist Klimawandelanpassung das Gebot der Stunde. Mit dem neuen Forschungszentrum in Großnondorf investieren wir in Forschung und Innovation für Sorten, die auch mit weniger Wasser stabile Erträge liefern und Hitze besser standhalten. Dieses Wissen brauchen unsere Bäuerinnen und Bauern, denn klimafitte Sorten sind eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass wir die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln auch in Zukunft sichern können“, so Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig beim Spatenstich für den Neubau der landwirtschaftlichen Versuchsstation Großnondorf gemeinsam mit den AGES-Geschäftsführern Johannes Pleiner-Duxneuner und Anton Reinl sowie Elisabeth Jöchlinger, Leiterin des AGES-Instituts für Nachhaltige Pflanzenproduktion



„Die extreme Trockenheit der letzten Monate ist für die Landwirtschaft zu einem immer größeren Problem geworden. Aufgrund des Wassermangels ist das pannonische Trockengebiet ein wichtiges Test- und Anbaugebiet insbesondere für trockenheitstolerante Kulturen“, betonte AGES-Geschäftsführer Pleiner-Duxneuner. Die AGES betreibt im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) acht landwirtschaftliche Versuchsstationen, die alle wesentlichen Klima- und Bodenverhältnisse der österreichischen Ackerbaugebiete abdecken.



Großnondorf als Schlüsselstandort für klimafitte Landwirtschaft

Die Versuchsstation Großnondorf liegt im pannonischen Trockengebiet und repräsentiert so 250.000 Hektar Ackerfläche. Der Standort deckt Ackerbaugebiete mit tiefgründigen Böden ab, die die Niederschlagsmengen länger speichern können. „Am Standort Großnondorf wird keine künstliche Bewässerung durchgeführt, daher ist er essenziell im Hinblick auf klimafitte Sorten, trockenbedingten Stress und eine zukunftsorientierte Züchtungsarbeit“, so AGES-Geschäftsführer Anton Reinl.



Die Sortenwertprüfung und Sortenzulassung in Österreich stellt sicher, dass neue landwirtschaftliche Pflanzensorten tatsächlich einen Mehrwert unter den österreichischen Anbaubedingungen bieten. „Das Versuchswesen der AGES ist in allen pflanzenbaulichen Versuchsfragen ein kompetenter Partner für die Landwirtschaft, die Forschung und Prüfung in den wesentlichen Ackerbaugebieten Österreichs“, betonte Elisabeth Jöchlinger.



Die acht landwirtschaftlichen Versuchsstationen der AGES repräsentieren die Klima- und Bodenverhältnisse der vier österreichischen ackerbaulichen „Referenzumwelten“: Pannonikum, Illyrikum-Südalpin, Nordalpin und Nordalpin-Baltikum. Auf diese Weise können die AGES Expertinnen und Experten Präzisionsversuche zu den Eigenschaften von Pflanzensorten, der Düngung und Pflanzenernährung, der Bewässerung und Bodenbearbeitung sowie des Pflanzenschutzes wissenschaftsbasiert am Feld durchführen. Somit liefert das Versuchswesen verlässliche Daten für Zulassung, Forschung, Risikobewertung und agrarische Fragestellungen für beispielsweise Getreide, Sojabohne, Mais, Sonnenblume, Kartoffel oder Zuckerrübe.



Die Sortenprüfung erfolgt an verschiedenen Standorten, um festzustellen wie gut eine Sorte mit unterschiedlichen Klimabedingungen und Böden in der jeweiligen Ackerbauregion zurechtkommt. Nur Sorten mit einem erkennbaren Nutzen für die Landwirtschaft und für die österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten werden zugelassen. Die österreichische Sortenprüfung trägt wesentlich zur Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Landwirtschaft bei.



Weiterführende Links:

https://www.ages.at/pflanze/saat-und-pflanzgut/saat-und-pflanzgut-untersuchungen#c4844

https://www.ages.at/forschung/projekt-highlights/klimafit