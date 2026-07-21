Volkshilfe NÖ: 45 Kinder starten in die Ferien ans Meer

Wiener Neustadt (OTS) -

45 Kinder mit und ohne besondere Bedürfnisse verbringen von 19. Juli bis 1. August 2026 gemeinsame Ferientage im slowenischen Ankaran. Dank zahlreicher SpenderInnen sowie langjähriger PartnerInnen können auch Kinder aus armutsbetroffenen und armutsgefährdeten Familien kostenlos an den integrativen Kinderferien der Volkshilfe NÖ teilnehmen.

Für die Kinder im Alter von sieben bis dreizehn Jahren begannen die integrativen Kinderferien der Volkshilfe Niederösterreich mit der Abfahrt mit dem Bus in Wiener Neustadt. Gemeinsam mit dem BetreuerInnen-Team verbringen sie ihren Urlaub in Ankaran an der slowenischen Adriaküste. Spiel, Sport, kreative Aktivitäten und das gemeinsame Miteinander stehen dabei im Mittelpunkt.

Seit 1995 setzt die Volkshilfe Niederösterreich mit den integrativen Kinderferien ein Zeichen für Inklusion und Chancengleichheit. Kinder mit und ohne besondere Bedürfnisse verbringen ihre Ferien gemeinsam.

„Ferien bedeuten für Kinder Erholung, neue Erfahrungen und die Möglichkeit, Freundschaften zu schließen. Umso wichtiger ist es, dass auch jene Kinder teilnehmen können, für die ein Urlaub sonst nicht selbstverständlich wäre“, betont Volkshilfe NÖ-Präsident Prof. Ewald Sacher.

„Unser Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern sowie unseren langjährigen Partnern. Ihre Unterstützung macht dieses Ferienprojekt Jahr für Jahr möglich“, so Volkshilfe NÖ-Geschäftsführer Gregor Tomschizek.

Die integrativen Kinderferien werden u.a. aus Spenden an den Volkshilfe-Fonds „Kinderarmut abschaffen“ finanziert. Ein besonderer Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern sowie den langjährigen Unterstützern EVN, Licht ins Dunkel, Arbeiterkammer Niederösterreich und Dr. Richard Reisebusse, die die Kinderferien 2026 ermöglichten.

Damit die Kinderferien auch 2027 wieder stattfinden können, freuen sich die Kinder über finanzielle Unterstützung!

Spendenkonto

IBAN: AT14 2026 7000 0010 0206, Kennwort: Integrative Kinderferien