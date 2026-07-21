„Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Bis zu 785.000 für zweite Folge der Jubiläumsstaffel

Wien (OTS) -

Hohes Publikumsinteresse für Folge zwei der neuen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Die Porträts der sechs partnersuchenden Singles, die Interviewerin und Gestalterin Nina Horowitz gestern, am Montag, dem 20. Juli 2026, in ORF 2 vorstellte, wollten sich bis zu 785.000 Zuseherinnen und Zuseher nicht entgehen lassen. Im Schnitt waren bei dieser Ausgabe der 30. Staffel der Kultproduktion 749.000 (vorläufige Gewichtung) bei 34 Prozent Marktanteil dabei. In den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 lag der Marktanteil bei 21 bzw. 18 Prozent.

Die nächste Sendung der Jubiläumssaison mit weiteren sechs Kandidatinnen und Kandidaten – diesmal aus Wien, dem Burgenland, der Steiermark, Kärnten, Tirol und Vorarlberg – ist am 27. Juli um 20.15 Uhr in ORF 2 bzw. bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON zu sehen. TV-Dacapo-Termine gibt es samstags um 12.10 Uhr in 3sat.

Alle Folgen der 30. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sind auch heuer wieder mit Audiodeskription verfügbar.