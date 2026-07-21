Wipfelklang Festival – Das kleine Festival mit großer Haltung

Krems an der Donau (OTS) -

Eva Kaufmann und Sebastian Streibel setzen im Waldviertel bewusst auf Nähe statt Größe – und schaffen mit dem Wipfelklang Festival einen Kulturort für besondere Begegnungen.

Während Festivals heute oft mit immer größeren Bühnen, Besucherrekorden und spektakulären Inszenierungen um Aufmerksamkeit konkurrieren, geht das Wipfelklang Festival einen anderen Weg. Auf der Freilichtbühne Gföhlerwald entsteht ein bewusst familiäres Festivalformat, das auf Qualität, Atmosphäre und unmittelbare Begegnungen zwischen Publikum und Künstler setzt.

Gegründet von Eva Kaufmann und Sebastian Streibel, versteht sich das Wipfelklang Festival als kulturelle Gegenbewegung zur zunehmenden Industrialisierung der Festivalwelt. Statt Massenveranstaltung stehen hier persönliche Konzerterlebnisse, Kabarettabende und schöne Momente mit Freunden und Familie inmitten der Natur im Mittelpunkt.

Die außergewöhnliche Kulisse der Freilichtbühne Gföhlerwald bietet dafür gleich zwei Spielstätten: die weitläufige Open-Air-Arena sowie die wetterfeste Wigwambühne, die Veranstaltungen unabhängig von der Witterung ermöglicht und intime Kulturerlebnisse garantiert.

"Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Kultur wieder Nähe bedeutet – zwischen Bühne und Publikum, zwischen Künstler und Menschen. Kein Festival der Superlative, sondern eines der besonderen Momente", beschreiben die Festivalgründer ihre Idee.

Den Auftakt macht am 30. Juli Schauspieler und Kabarettist Gregor Seberg, der mit seiner "Schatzkiste" einen improvisierten Abend voller Figuren, Geschichten und überraschender Wendungen gestaltet.

Am 31. Juli bringt Gery Seidl anlässlich seines 15-jährigen Bühnenjubiläums mit Ein Runde Seidl seine beliebtesten Kabarettnummern in die Open-Air-Arena.

Musikalisch folgt am 7. August Sabine "Sassy" Holzinger, deren Stimme seit Jahrzehnten den österreichischen Pop prägt – von Ostbahn Kurti über Hans Krankl bis zu den SEER. Ihr aktuelles Liveprogramm erzählt persönliche Geschichten voller Gefühl.

Ein internationales Highlight erwartet das Publikum am 21. August: Christian Eigner, seit vielen Jahren Drummer von Depeche Mode, präsentiert sein Solo-Konzert zwischen Alternative Rock, elektronischen Klangwelten und improvisierter Energie.

Den Abschluss bildet am 28. August David Scheid, der mit scharfem Witz, Hip-Hop-Einflüssen und gesellschaftspolitischer Satire aktuelle Fragen unserer Zeit aufgreift.

Tickets: www.ticketladen.at