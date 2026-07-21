  • 21.07.2026, 11:12:32
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  • OTS0053

PALLAS CAPITAL Real Estate strukturiert Mezzanine-Finanzierung für deutsches Wohnbauprojekt

Wohnbauprojekt 21.000 Quadratmeter
Wien (OTS) - 

Die PALLAS CAPITAL Real Estate hat erfolgreich eine Mezzanine-Finanzierung strukturiert und platziert. Das bereitgestellte Kapital dient als Bridge-to-Exit-Finanzierung für die Entwicklung eines exklusiven Wohnareals mit einer geplanten Gesamtwohnfläche von knapp 21.000 Quadratmetern in Norddeutschland. Der Darlehensnehmer ist ein renommierter Projektentwickler aus Deutschland.

„Diese erfolgreiche Platzierung beweist erneut, dass strukturierte Mezzanine-Lösungen für Projektentwickler ein essenzieller Baustein zur Eigenkapitaloptimierung sind. Wir konnten für unseren Kunden eine maßgeschneiderte Finanzierungsstruktur aufsetzen, die den finalen Projektabschluss sicherstellt“, erklärt Max Baschata.

Die Transaktion wurde von Max Baschata, Maximilian Schmidbauer und Lucia Raab erfolgreich umgesetzt.

Mit diesem Abschluss unterstreicht PALLAS CAPITAL einmal mehr seine Verlässlichkeit als starker Partner für Projektentwickler – auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld.

Rückfragen & Kontakt

PALLAS CAPITAL Real Estate GmbH

Max Baschata
Telefon: +43 676 70 68 927
E-Mail: [email protected]
Website: https://pallascapital-re.com/

Schottenring 16/153, 1010 Wien - AT

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