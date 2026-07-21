Toyota Material Handling fördert Innovationen für die Logistik der Zukunft

Laxenburg/Wien (OTS) -

Lieferketten widerstandsfähiger machen, Versorgung verbessern und nachhaltige Logistiklösungen entwickeln: Mit der Toyota Logistic Design Competition zeigt Toyota Material Handling, wie Innovationen über die klassische Intralogistik hinaus entstehen können. Der internationale Wettbewerb brachte auch 2026 Studierende und junge Absolventinnen und Absolventen aus aller Welt zusammen, um konkrete Lösungen für reale logistische Herausforderungen zu entwickeln. Im Mittelpunkt standen diesmal Projekte für den afrikanischen Kontinent – eine Region, in der fragmentierte Liefernetzwerke, begrenzte Infrastruktur und eingeschränkte Zugänglichkeit besonders hohe Anforderungen an Logistiksysteme stellen.

Die prämierten Konzepte zeigen die Bandbreite moderner Logistikinnovation: von neuen Transportlösungen für die Landwirtschaft über digitale Plattformen für Lieferketten bis hin zu Systemen für die medizinische Versorgung auf der letzten Meile. Präsentiert wurden die Gewinner im Rahmen der Milan Design Week.

Innovation entsteht dort, wo Design auf reale Herausforderungen trifft

Der Toyota Logistic Design Competition findet alle zwei Jahre statt und wird gemeinsam von Toyota Material Handling Design Center, Toyota Motor Europe, Toyota Europe Design Development (ED²) und erstmals Toyota Open Labs organisiert. Ziel ist es, kreative Ideen mit praktischem Nutzen zu verbinden und neue Impulse für die Logistik von morgen zu schaffen.

Bewertet wurden die eingereichten Projekte nach Innovationsgrad, Umsetzbarkeit und gesellschaftlichem Nutzen. Der Wettbewerb umfasste die Kategorien Produktdesign, Digitale Plattformen, Business Innovation sowie eine offene Kategorie.

Ausgezeichnete Lösungen für konkrete Herausforderungen

In der Kategorie Produktdesign gewann „ATTA“ von Irene Ponteduro und Matteo Marinaro (University of Bologna, Italien). Das muskelbetriebene Lastendreirad mit integriertem Gabelstapler wurde entwickelt, um Ernte, Transport und Verladung von Bananen in Kenia effizienter zu gestalten und Verluste entlang der Lieferkette zu reduzieren, um so die Lebensgrundlage von Kleinbauern zu stärken.

Den Sieg in der Kategorie Digitale Plattformen errang „Farm to Table“ von Gichuki Harrison (Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology, Juja, Kenia). Die Plattform vernetzt Akteure entlang landwirtschaftlicher Lieferketten und soll Lebensmittelverluste durch transparentere und effizientere Logistikprozesse reduzieren.

In der Kategorie Business Innovation setzte sich „EveryLink“ von Sihyung Kim (Kookmin University, Seol, Südkorea) durch. Das gemeinschaftsbasierte Hub-and-Spoke-System verbessert die Versorgung auf der letzten Meile im ländlichen Afrika und verbindet lokale Agenten mit zentralen Dorf-Hubs.

Als Sieger der Offenen Kategorie und zugleich Gesamtsieger zeichnete die Jury „MaternLink“ von Reva Rajgarah und Tulsi Nyati (Avantika University, Lekoda, Indien) aus. Das Konzept vernetzt Mütter, Gesundheitszentren, Gemeindemitarbeitende und Fahrer über digitale sowie Offline-Tools, um Notfalltransporte im ländlichen Nigeria besser zu koordinieren und die medizinische Versorgung von Schwangeren und Müttern zu verbessern.

Besondere Erwähnungen: Neben den Gewinnerprojekten zeichnete die Jury zwei weitere Konzepte mit einer besonderen Erwähnung aus. In der Kategorie Produktdesign überzeugte „One Flow Logistics“ von Kim Dongkun, Ryu Jiwoong und Seong Woojin (Hanyang University, Seoul, Südkorea) mit einem visionären Konzept zur Optimierung logistischer Prozesse. In der Kategorie Digitale Plattformen wurde „PortLink“ von Bawan Ghorbani, Kaisa Almquist und Julie Hjellegjerde Martinsen (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwegen) für seine innovative digitale Lösung und sein hohes Potenzial für den praktischen Einsatz ausgezeichnet.

Förderung von Innovation über den Wettbewerb hinaus

Der Toyota Logistic Design Competition versteht sich nicht nur als internationaler Ideenwettbewerb, sondern als Plattform zur Förderung junger Innovationstalente. Gewinnerinnen und Gewinner sowie Finalisten erhalten Zugang zu den Design- und Innovationsteams von Toyota, knüpfen Kontakte zu Branchenexpertinnen und -experten und erhalten die Möglichkeit, ihre Konzepte gemeinsam mit dem Unternehmen weiterzuentwickeln.

Mit der Ausgabe 2026 baut Toyota diesen Ansatz weiter aus. Gemeinsam mit Toyota Open Labs sollen vielversprechende Projekte künftig gezielt begleitet und ihre Weiterentwicklung zu marktfähigen Lösungen, Pilotprojekten oder Start-ups unterstützt werden. Damit schafft Toyota Material Handling ein Innovationsökosystem, das kreative Ideen mit praktischem Nutzen verbindet und den Transfer von der Konzeptphase in reale Anwendungen beschleunigt.

Für Toyota Material Handling ist der Wettbewerb damit Ausdruck eines ganzheitlichen Innovationsverständnisses. Die ausgezeichneten Projekte zeigen, wie Design, Technologie und Nachhaltigkeit zusammenwirken können, um Lieferketten resilienter zu gestalten, Ressourcen effizienter einzusetzen und die Versorgung von Menschen nachhaltig zu verbessern.