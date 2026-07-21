Österreichische Post AG übernimmt serbischen Paketdienstleister

Wien/Belgrad (OTS) -

Die Österreichische Post AG übernimmt 100 Prozent des serbischen Paketdienstleisters D Express. Mitarbeiter*innen, Kund*innenverträge und die Infrastruktur, bestehend aus einem Logistikzentrum und 27 Zustellbasen, sollen übernommen werden. Mit ihrer 100-prozentigen Tochter City Express ist die Österreichische Post bereits seit vielen Jahren erfolgreich am serbischen Markt tätig und zählt dort zu den etablierten Paketdienstleistern. Mit der Transaktion sollen die Stärken von D Express und City Express in einem gemeinsamen Unternehmen gebündelt werden. Dadurch entsteht einer der führenden privaten Paketdienstleister Serbiens mit einer noch stärkeren Marktposition und weiteren Wachstumschancen.

Beide Parteien haben über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion erfolgt vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen.

Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG: „ Die Österreichische Post verfolgt eine klare internationale Expansionsstrategie: Wir wollen in Märkten wachsen, in denen wir mit eigener Kompetenz und starker lokaler Präsenz echten Mehrwert schaffen können. Die Übernahme von D Express ist für uns ein wichtiger Schritt, um die Internationalisierung unseres Paketgeschäfts weiter voranzutreiben und unsere Position in Südosteuropa nachhaltig auszubauen. “

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „ D Express bringt ein starkes operatives Fundament mit, darunter ein eigenes Logistikzentrum in Belgrad, ein landesweites Netzwerk mit 27 Zustellbasen, über 300 Paketstationen und viel Erfahrung in der täglichen Logistik. Gemeinsam mit City Express können wir unsere Netze schrittweise miteinander verknüpfen und unsere Stärken bündeln realisieren, wovon im Endeffekt alle Kund*innen profitieren werden. “

Über D Express

D Express d.o.o. wurde 2008 gegründet und konnte sich innerhalb kürzester Zeit am serbischen Paketmarkt etablieren. 2021 wurde das Unternehmen von der United Group übernommen, einem führenden Multi-Play-Telekommunikations- und Medienanbieter in Südosteuropa.

Im Jahr 2025 transportierte D Express rund 14 Millionen Pakete. Das Unternehmen beschäftigt 1.300 Mitarbeiter*innen und setzt auf eigenes Personal in der Zustellung. D Express ist mit rund 800 Fahrzeugen in ganz Serbien tätig und bietet seinen Kund*innen 35 Paketshops und mehr als 300 Paketstationen an. Der Umsatz des Unternehmens belief sich im vergangenen Geschäftsjahr auf rund 36 Millionen Euro.

Fakten auf einen Blick

(Stand: Juli 2026)