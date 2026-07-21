„The Mirror of Peace“ – Renee van Bavel

Wien (OTS) -

Im Haupthof des MuseumsQuartier Wien wird ab dem 22. Juli die Skulptur „The Mirror of Peace“ der niederländischen Künstlerin Renee van Bavel präsentiert. Der Spiegel trägt die Botschaft: „This is what people living in peace look like.“ („So sehen Menschen aus, die in Frieden leben.“). Wer vor den Spiegel tritt, sieht nicht nur sein eigenes Spiegelbild, sondern wird selbst Teil des Kunstwerks. Die Installation richtet den Blick auf etwas, das in Europa lange selbstverständlich schien, heute allerdings wieder verletzlich geworden ist: den Frieden.

In einer Zeit, in der Krieg, Gewalt und gesellschaftliche Polarisierung unseren Alltag prägen, erinnert „The Mirror of Peace“ daran, dass Frieden kein abstrakter politischer Begriff ist, sondern eine gemeinsame Verantwortung. Frieden beginnt nicht erst in politischen Verhandlungen, er beginnt im täglichen Miteinander, im Respekt voreinander, im Zuhören und in der Bereitschaft zum Dialog.

Der Spiegel von Renee van Bavel hält dabei im wahrsten Sinn des Wortes den Spiegel vor. Er stellt eine einfache und zugleich tiefgehende Frage: Welchen Beitrag leisten wir selbst zu einer friedlichen Gesellschaft? Besucher:innen sind eingeladen, die eigene Rolle in einer offenen, demokratischen Gemeinschaft zu reflektieren. Der österreichische Friedensforscher Robert Jungk schrieb: „Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten und nicht den Krieg.“

Das MuseumsQuartier versteht sich als weltoffenes Kunst- und Kulturareal sowie als öffentlicher Begegnungsraum, in dem Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenkommen. Gerade Kunst im öffentlichen Raum kann Denkanstöße geben, Gespräche auslösen und Räume schaffen, in denen gesellschaftliche Fragen gemeinsam verhandelt werden. Mit der Präsentation von „The Mirror of Peace“ lädt das MuseumsQuartier dazu ein, den Wert des Friedens wahrzunehmen, nicht als Selbstverständlichkeit, sondern als kollektive Verantwortung.

Über Renee van Bavel

Renee van Bavel, 1981 in Vught in den Niederlanden geboren, lebt und arbeitet in Berlin. Ihre künstlerische Praxis bewegt sich zwischen bildender Kunst, Performance, Installation und Erinnerungskultur.

Das Begleitprogramm zur Präsentation von „The Mirror of Peace“ entsteht in Zusammenarbeit mit der Initiative „Erinnern in Zukunft“ der Brunnenpassage.

Infos

The Mirror of Peace von Renee van Bavel

Wo: MQ Haupthof

Laufzeit: 22.07. – 30.06.2027

Ausstellungspartner:

Draiflessen Collection

Brunnenpassage

Pressebilder und weitere Pressemeldung zum Download unter www.mqw.at/de/presse/the-mirror-of-peace-renee-van-bavel/