  • 21.07.2026, 10:54:02
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Unvergessliche Melodien unter freiem Himmel: „Jonas Kaufmann: Lieder im Park“ am 26. Juli in ORF III

Stimmungsvoller Konzertabend zwischen Operettenklassikern und Wiener Liedern – in ORF III und 24 Stunden vorab auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Mit unvergesslichen Melodien unter freiem Himmel begeisterte Startenor Jonas Kaufmann am 9. Juli 2026 im Wiener Theater im Park beim Schloss Belvedere. Begleitet von seinem langjährigen Klavierpartner und Freund Helmut Deutsch lud der Publikumsliebling zu einem besonderen Konzertabend im Zeichen von Operette und Wiener Lied – und bot einen charmanten Streifzug durch die Wiener Musikgeschichte. Unter dem Titel „Jonas Kaufmann: Lieder im Park“ präsentiert der ORF-Kultursommer in „Erlebnis Bühne“ am Sonntag, dem 26. Juli, um 20.15 Uhr in ORF III eine Aufzeichnung dieses außergewöhnlichen Events, die 24 Stunden vor Ausstrahlung bereits auf ORF ON abrufbar ist.

Das abwechslungsreiche Programm verbindet musikalische Raffinesse mit Wiener Humor und Nostalgie. Zu hören sind u. a. Werke von Johann Strauss, Ralph Benatzky, die scharfzüngigen Texte Georg Kreislers sowie die zeitlosen Lieder Hermann Leopoldis – eine musikalische Liebeserklärung an Wien, seine Melodien und sein unverwechselbares Lebensgefühl.

Kammersänger Jonas Kaufmann zählt zu den bedeutendsten Tenören der Gegenwart und ist auf den renommiertesten Opern- und Konzertbühnen der Welt zu Hause. Seit Jahrzehnten verbindet ihn eine enge künstlerische Partnerschaft mit dem Pianisten Helmut Deutsch. Gemeinsam begeistern sie ihr Publikum mit eindrucksvollen Interpretationen und außergewöhnlichen Programmen. Mit „Lieder im Park“ widmen sie sich einem Repertoire, das in Kaufmanns Schaffen eine besondere Rolle einnimmt und seine Vielseitigkeit als Lied- und Operninterpret eindrucksvoll unterstreicht.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

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