Casinos Austria wünscht eine erfolgreiche Festspielsaison

Wien (OTS) -

Casinos Austria und die Bregenzer Festspiele verbindet eine über Jahrzehnte andauernde Partnerschaft basierend auf Verlässlichkeit und starken Impulsen für ein kulturelles Miteinander.

Mit Giuseppe Verdis „La Traviata“ knüpfen die Bregenzer Festspiele in dieser Saison an ihre Tradition eindrucksvoller Inszenierungen an. Casinos Austria begleitet diese kulturelle Erfolgsgeschichte seit 1980 und steht mit dieser langjährigen Partnerschaft für Verlässlichkeit, Innovationskraft und gesellschaftliche Verantwortung.

Inklusion für mehr Kulturgenuss

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem barrierearmen Zugang zu Kultur. Nach dem erfolgreichen Start des Inklusionsprojekts bei den Bregenzer Festspielen in der vergangenen Saison wird die Initiative fortgeführt. Ausgewählte Vorstellungen werden für blinde und sehbehinderte Menschen durch Live-Audiodeskriptionen, Programmhefte in Brailleschrift und zusätzliche inklusive Angebote intensiver erlebbar gemacht.

Darüber hinaus werden über die gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe umgesetzte Initiative „Glückliche Augenblicke“ Menschen in herausfordernden Lebenssituationen Einladungen zu den Festspielen erhalten. Das Projekt soll Betroffenen wertvolle kulturelle Auszeiten und besondere Momente abseits des Alltags schenken.

„Es ist für uns mehr als ein Auftrag – es ist eine Herzensangelegenheit, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und kulturelle Teilhabe für alle zu ermöglichen. Mit dem Inklusionsprojekt bauen wir gemeinsam mit den Bregenzer Festspielen Barrieren ab und schaffen neue Perspektiven. Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg für die kommende Saison. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam daran arbeiten, dass Kultur und soziale Teilhabe in Österreich wachsen und wichtige Impulse für unser Land setzen.“ Erwin van Lambaart, Generaldirektor Casinos Austria.

Kultur schafft Verbindung und stärkt die Region

Untrennbar mit dem Festspielerlebnis verbunden ist auch das nur wenige Schritte vom Festspielhaus entfernte Casino Bregenz. Als Gastgeber für Besucher:innen aus dem In- und Ausland verbindet es Unterhaltung, Kulinarik und Gastfreundschaft und bietet den idealen Rahmen, um einen besonderen Kulturabend stimmungsvoll ausklingen zu lassen. Die unmittelbare Nähe zum Festspielgelände macht das Casino Bregenz seit Jahrzehnten zu einem beliebten Treffpunkt während der Festspielsaison.

Besonderes Plus für Casinos Austria Club Members: Sie profitieren von 13% Ermäßigung auf Tickets für „La Traviata“. Damit wird der Zugang zu diesem Kulturgenuss noch attraktiver und einer breiteren Bevölkerungsschicht ermöglicht.

Mit ihrem langfristigen Engagement unterstreicht Casinos Austria ihren Anspruch, kulturelle Vielfalt in Österreich nachhaltig zu fördern und gesellschaftlichen Mehrwert über den eigentlichen Geschäftsbetrieb hinaus zu schaffen. Die Bregenzer Festspiele sind dafür seit Jahrzehnten ein eindrucksvolles Beispiel.

Bilder zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/CASAG-Bregenzer-Festspiele-2026