„Zu heiß zum Arbeiten“: „WELTjournal“-Reportage über „die neuen Fronten des Klimawandels“

Wien (OTS) -

Das „WELTjournal“ zeigt am Mittwoch, dem 22. Juli 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Reportage „Zu heiß zum Arbeiten – die neuen Fronten des Klimawandels“. Im „WELTjournal +“ folgt um 23.15 Uhr „Klimakrise – Die Lügen der Öl-Konzerne“.

WELTjournal: „Zu heiß zum Arbeiten – die neuen Fronten des Klimawandels“

Hitzewellen sind für jene, die im Freien oder in nichtklimatisierten Räumen arbeiten müssen, besonders gefährlich. In heißen Ländern, aber auch bei Hitzewellen wie zur Zeit in Europa, kommt es bei Arbeitern in der Landwirtschaft, Bauarbeitern, Lieferboten und Fabrikarbeiterinnen verstärkt zu schweren gesundheitlichen Schäden bis hin zu hitzebedingten Todesfällen. Das „WELTjournal“ zeigt, dass ohnehin benachteiligte Arbeitnehmer und Arbeiterinnen in schlecht bezahlten Branchen von Hitzewellen besonders betroffen sind und wie der Klimawandel und die globale Erwärmung bereits bestehende Ungleichheiten zwischen jenen verschärfen, die sich vor der Hitze schützen können, und denen, die es nicht können. Ein Film von Mikaël Lefrançois und Camille Robert

WELTjournal +: „Klimakrise – Die Lügen der Öl-Konzerne“

Große Öl-Konzerne wie ExxonMobil oder Shell haben ihre eigenen Forschungsergebnisse über den Zusammenhang von CO2-Ausstoß und Erderwärmung absichtlich vertuscht, obwohl sie seit mehr als 40 Jahren Bescheid wissen. Genau wie zuvor die Tabakindustrie gaben Öl-Konzerne Millionen für eine Desinformationskampagne aus, um die Ergebnisse der Wissenschaft anzuzweifeln. „WELTjournal +“ zeigt, wie die Öl-Industrie in den USA Zweifel am menschengemachten Klimawandel säte, um eine restriktive Klimapolitik zu verhindern und weiter ungehindert Öl und Gas fördern zu können. Heute sind deswegen Dutzende Klagen anhängig. Der Rechtsstreit könnte in die Geschichte eingehen: denn ohne die Täuschung der Öl-Industrie, argumentieren die Kläger, hätte man dem Klimawandel bereits vor Jahrzehnten effektiv entgegenwirken können. Ein Film von Pascal Vasselin und Franck Cuveillier.